غدا.. الحكم على 7 من أعضاء "الإخوان" فى اتهامهم بحيازة وتصنيع المفرقعات

غدا.. الحكم على 7 من أعضاء "الإخوان" فى اتهامهم بحيازة وتصنيع المفرقعاتالإثنين، 12 مارس 2018 10:34 م
محاكمة ،ارشيفية
كتب: أحمد حسنى
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تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أبو بكر عِوَض الله، غداالثلاثاء، حكمها على 7 ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية فى اتهامه بالقضية رقم 5228 لسنة2014، بحيازة وتصنيع مفرقعات ومولوتوف فى المعادى.
وكشفت التحقيقات، قيام المتهمين عبد التواب على حسين، وتامر على حسين، ومحمد فؤاد عبد الوهاب، وأحمد محمد عبده، ومحمد عبد الخالق شعراوى، ووائل شحاتة عبد الفتاح، وَعَبَد الرحمن سيد، بتصنيع مفرقعات ومولوتف والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون.
وأسندت النيابة للمتهمين حيازة مواد متفجرة، والانضمام لجماعة إرهابية، وتكدير السلم العام، والتعدى على قوات الأمن والإضرار بالمنشأت العامة والخاصة.
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