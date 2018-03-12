غداً .. انقطاع المياه عن منطقتى الوليدية ومنقباد بأسيوط بدءاً من الـ9 صباحاُ

غداً .. انقطاع المياه عن منطقتى الوليدية ومنقباد بأسيوط بدءاً من الـ9 صباحاُالإثنين، 12 مارس 2018 04:47 م
انقطاع مياه- ارشيفية
أسيوط - ضحا صالح
إضافة تعليق
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد ،قطع المياه غداً الثلاثاء عن منطقتى الوليدية ومنقباد لمدة 4 ساعات ؛ وذلك بدءاُ من الساعة الـ 9 صباحاً وحتى الساعة 1 ظهراً.
وقال المهندس محمد عبدالجليل سكرتير عام محافظة أسيوط،فى بيان،أن إنقطاع المياه عن منطقتى الوليدية ومنقباد يأتى لإجراء بعض أعمال الصيانة الإصلاحات ومنع تسريب المياه على مصرف الزنار ومعالجة الإنهيار فى جسر المصرف.
وأشار عماد ويصا رئيس قطاع وسط شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد أن الشركة مستعدة لتدبير السيارات الناقلة للمياه بالمناطق التى سيتم إنقطاع المياه عنها مناشدا المواطنين وأصحاب المخابز تدبير إحتياجاتهم من المياه خلال فترة إنقطاع المياه.
إضافة تعليق
نيمار يسقط فى أسر "إمارة الإرهاب".. صحيفة إسبانية: النجم البرازيلى باقٍ فى سان جيرمان بأوامر تميم.. أمير قطر يعتبره"من أعمال السيادة"وملك للإمارة وليس للنادى الفرنسى.. ومعارض: هنطلع فلوس الشعب من عينك وعين أبوك
فى حفل توزيع جوائز iHeartRadio.. إيد شيران يحصد جائزة فنان العام بأغنية Shape Of You وتايلور سويفت أفضل فنانة.. لويس فونسى صاحب ديسباسيتو مطرب العام اللاتينى..ومصممو أزياء لبنان يسيطرون على السجادة الحمراء..صور
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة