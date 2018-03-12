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غداً .. انقطاع المياه عن منطقتى الوليدية ومنقباد بأسيوط بدءاً من الـ9 صباحاُ

الإثنين، 12 مارس 2018 04:47 م
غداً .. انقطاع المياه عن منطقتى الوليدية ومنقباد بأسيوط بدءاً من الـ9 صباحاُ انقطاع مياه- ارشيفية





أسيوط - ضحا صالح
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد ،قطع المياه غداً الثلاثاء عن منطقتى الوليدية ومنقباد لمدة 4 ساعات ؛ وذلك بدءاُ من الساعة الـ 9 صباحاً وحتى الساعة 1 ظهراً.

وقال المهندس محمد عبدالجليل سكرتير عام محافظة أسيوط،فى بيان،أن إنقطاع المياه عن منطقتى الوليدية ومنقباد يأتى لإجراء بعض أعمال الصيانة الإصلاحات ومنع تسريب المياه على مصرف الزنار ومعالجة الإنهيار فى جسر المصرف.

وأشار عماد ويصا رئيس قطاع وسط شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد أن الشركة مستعدة لتدبير السيارات الناقلة للمياه بالمناطق التى سيتم إنقطاع المياه عنها مناشدا المواطنين وأصحاب المخابز تدبير إحتياجاتهم من المياه خلال فترة إنقطاع المياه.

 


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