عمر مروان يعقد مؤتمرا غدا لمناقشة تقرير مصر لمجلس حقوق الإنسان بجنيف







كتب محمد السيد

يعقد المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، مؤتمرا صحفيا مساء غد الثلاثاء، لمناقشة التقرير الذى قدمته مصر لمجلس حقوق الإنسان فى "جنيف" بعنوان "خلفيات ورسائل"، وذلك فى مقر نادى المراسلين الأجانب بشارع طلعت حرب بوسط القاهرة.



كان المستشار عمر مروان قد سلّم المفوض السامى لحقوق الإنسان، يوم الخميس الماضى، تقرير مراجعة منتصف المدة الخاص بتنفيذ التوصيات التى قبلتها مصر فى إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، وعرض الوزير خلال اللقاء الملامح العامة للتقرير، والجهود التى بذلتها مصر على أرض الواقع فى مجال تعزيز حماية واحترام حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.



وشدد وزير شؤون مجلس النواب فى اللقاء نفسه، على أن تقديم مصر لتقريرها بشكل طوعى يأتى فى إطار وفائها بالتزاماتها الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وفى ضوء الأهمية التى توليها للتعاون مع الأمم المتحدة والآليات التابعة لها.