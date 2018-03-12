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الإثنين، 12 مارس 2018 12:12 م
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عمدة برلين يدين الهجوم على مساجد فى العاصمة الألمانية

الإثنين، 12 مارس 2018 10:56 ص
عمدة برلين يدين الهجوم على مساجد فى العاصمة الألمانية ميركل





برلين (أ ش أ)
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أدان عمدة برلين ميشائيل مولر الهجوم على مساجد فى العاصمة الألمانية برلين واصفا إياها بالعمل غير المقبول ،محذرا من أنه لن نسمح بنقل صراعات إلى برلين لا تمت بصلة للتعايش السلمى فى هذه المدينة".

يذكر أن مجهولين قاموا بإلقاء مواد حارقة فى وقت واحد تقريبا ليلة السبت فى مسجد بالعاصمة برلين ومبنى تابع لجمعية الصداقة الألمانية ـ التركية فى مدينة مشيده بولاية شمال الراين- فيستفاليا غربى ألمانيا.

و قالت الشرطة إن مسجدا وناديا ثقافيا تركيا فى برلين يتشبه فى تعرضهما لإحراق عن عمد أمس الأحد وصنفت العمل بأنه جنائى يحمل شبهه سياسية.

و أوضحت شرطه برلين أن شهود عيان ذكروا أنهم سمعوا أصواتا فى المسجد، وشاهدوا ثلاثة شباب يهربون،مضيفة أن لوحا من زجاج نافذة المسجد تحطم، واحترقت القاعة الرئيسية بالمسجد.

كما ذكر المسؤولون عن المسجد بالعاصمة برلين التابع للاتحاد الإسلامي-التركى للشؤون الدينية فى ألمانيا "ديتيب" أن قاعات المسجد لحقت بها أضرار كبيرة بسبب الهجوم ولم تعد صالحة للصلاة فيها ووصف القائمون على المسجد هذه الأعمال بأنها غير مقبولة بالمرة.

 


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ميشائيل مولر

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الهجوم على مساجد




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