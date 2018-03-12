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الإثنين، 12 مارس 2018 02:21 م
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عمال شركات الأدوية يرددون نشيد الصاعقة "قالوا إيه" فى مؤتمر لدعم السيسي

الإثنين، 12 مارس 2018 12:17 م
عمال شركات الأدوية يرددون نشيد الصاعقة "قالوا إيه" فى مؤتمر لدعم السيسي النائب جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر





كتب محمود راغب - محمد العاصى
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شهد المؤتمر العمالى الجماهيرى الحاشد لعمال الكيماويات وشركات الأدوية فى المنطقة الصناعية بالأميرية، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، تفاعل آلاف العمال مع الأغانى الوطنية المنبعثة من مكبرات الصوت، مثل "تسلم الأيادى" و"بشرة خير"، كما رددوا نشيد قوات الصاعقة المصرية "قالوا إيه" وسط تعالى أصوات السيدات بالزغاريد.
 
ورفع عمال شركات الأدوية المشاركون فى المؤتمر أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وارتدت السيدات "تيشرتات" تحمل صور السيسي، تعبيرا عن دعمهن للرئيس فى الانتخابات المرتقبة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.
 
يُذكر أن النقابة العامة العامة للعاملين بالكيماويات، برئاسة المهندس عماد حمدى، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، نظمت اليوم مؤتمرا عماليا وجماهيريا حاشدا فى المنطقة الصناعية بالأميرية، لدعم ومساندة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية المرتقب انطلاقها خلال مارس الجارى.
 
 

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