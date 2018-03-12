عمال إنقاذ ينتشلون جثثا متفحمة من حطام طائرة بنجلادش تحطمت بنيبال







رويترز و(أ ف ب)

قال شاهد من رويترز إن عمال إنقاذ انتشلوا 8 جثث متفحمة من حطام طائرة من بنجلادش تحطمت أثناء هبوطها فى مطار كاتمندو بنيبال اليوم الاثنين.

وذكر مسؤول مطار فى وقت سابق أنه كان هناك 71 شخصا على متن الطائرة وجرى إنقاذ 17.

من جانبه أكد مسؤل مقتل 27 شخصا على الأقل فى تحطم الطائرة فى كاتماندو.(تحديث)