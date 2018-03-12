عجز ميزان المعاملات التجارية التركى يفوق التوقعات فى يناير

عجز ميزان المعاملات التجارية التركى يفوق التوقعات فى ينايرالإثنين، 12 مارس 2018 02:30 م
ارشيفية
اسطنبول (رويترز)
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قال البنك المركزى التركى اليوم الاثنين إن العجز فى ميزان المعاملات الجارية بلغ 7.096 مليار دولار فى ينايرويزيد هذا الرقم عن توقعات رويترز بتسجيل عجز قدره 6.9 مليار دولاروفى 2017، بلغ العجز فى ميزان المعاملات الجارية التركى 47.1 مليار دولار.
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