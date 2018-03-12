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الإثنين، 12 مارس 2018 08:17 م
خالد صلاح
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عجز ميزان المعاملات التجارية التركى يفوق التوقعات فى يناير

الإثنين، 12 مارس 2018 02:30 م
عجز ميزان المعاملات التجارية التركى يفوق التوقعات فى يناير ارشيفية





اسطنبول (رويترز)
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قال البنك المركزى التركى اليوم الاثنين إن العجز فى ميزان المعاملات الجارية بلغ 7.096 مليار دولار فى ينايرويزيد هذا الرقم عن توقعات رويترز بتسجيل عجز قدره 6.9 مليار دولاروفى 2017، بلغ العجز فى ميزان المعاملات الجارية التركى 47.1 مليار دولار.


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ميزان المعاملات الجارية

البنك المركزى التركى

العجز فى ميزان المعاملات

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