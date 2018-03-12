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الإثنين، 12 مارس 2018 06:17 م
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طوكيو وسول تتفقان على مواصلة أقصى الضغوط على بيونج يانج

الإثنين، 12 مارس 2018 04:00 م
طوكيو وسول تتفقان على مواصلة أقصى الضغوط على بيونج يانج وزير الخارجية اليابانى





رويترز
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قال وزير خارجية اليابان إن بلاده وكوريا الجنوبية اتفقتا، اليوم الاثنين، على ضرورة الاستمرار فى ممارسة أقصى قدر من الضغوط على كوريا الشمالية حتى تتخذ تحركات ملموسة لمعالجة المخاوف المتعلقة ببرامجها للأسلحة النووية والصاروخية.

وقال الوزير تارو كونو للصحفيين بعد محادثات مع مدير المخابرات الوطنية الكورى الجنوبى سوه هون "اتفقت اليابان وكوريا الجنوبية على مواصلة ممارسة أقصى قدر من الضغوط على كوريا الشمالية حتى يتمخض ذلك عن تحرك ملموس".

ورفض كونو تحديد طبيعة التحرك الملموس أو إن كانت اليابان خففت موقفها الذى يطالب بالتحرك كشرط مسبق للمحادثات.

ووافق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على الاجتماع مع الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون بحلول نهاية مايو، ويعتزم الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه-إين أيضا عقد قمة مع كيم بحلول نهاية أبريل.

وذكر كونو أيضا أن اليابان ستكون مستعدة لتوفير الأموال اللازمة لعمليات تفتيش تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا اقتضت الضرورة.

وأضاف أن اليابان ستعمل عن قرب مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية على قضايا بينها حل ملف المواطنين اليابانيين الذين خطفتهم كوريا الشمالية فى السابق.

 

 


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