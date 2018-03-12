طارق الكاشورى رئيسا للعلاقات التجارية لقطاع شرق طنطا بكهرباء جنوب الدلتا

طارق الكاشورى رئيسا للعلاقات التجارية لقطاع شرق طنطا بكهرباء جنوب الدلتاالإثنين، 12 مارس 2018 06:30 م
طارق الكاشوري رئيسا لإدارة العلاقات التجارية لقطاع شرق طنطا
الغربية - عادل ضرة
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أصدر المهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء والعضو المنتدب، قرارا بتعيين المحاسب طارق الكاشورى رئيسا لإدارة العلاقات التجارية لقطاع شرق طنطا، والتى تضم مدن المحلة وسمنود وزفتى والسنطة.
كان رئيس الشركة قد قرر اختيار الكاشورى نظرا لخبرته الطويلة فى الحسابات فى مجال العلاقات التجارية.
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