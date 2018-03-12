ضبط 300 كيلو أسماك معدة للتهريب بحوزة 3 أشخاص ببحيرة ناصر

ضبط 300 كيلو أسماك معدة للتهريب بحوزة 3 أشخاص ببحيرة ناصرالإثنين، 12 مارس 2018 03:50 م
الأسماك المضبوطة
أسوان - ندى سليم
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نجحت شرطة مسطحات السد العالى بمحافظة أسوان، اليوم، من ضبط 300 كيلو من الأسماك المعدة للتهريب بمنطقة خور الرملة ببحيرة ناصر، بحوزة 3 متهمين بعد ضبطهم، قبل تهريب المضبوطات وترويجها بالأسواق.
وعثرت شرطة مسطحات السد العالى برئاسة الرائد عماد الشيخ على 50 "جوبيا" بحيازة المتهمين الثلاثة وهى الأداة المستخدمة فى صيد الأسماك، كما تم التحفظ على مركبى صيد بدون ترخيص، وتمت إحالة المتهمين للتحقيق، ومصادرة الأسماك المضبوطة للجهات المعنية فى هيئة الثروة السمكية.
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