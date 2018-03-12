ضبط 1300 لتر ألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى بنى سويف







بنى سويف - هانى فتحى

ضبطت وحدة مباحث تموين بنى سويف بالاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة وقسم مراقبة الأغذية بإدارة الفشن الصحية 1300 لتر لبن فاسد وغير صالح للاستهلاك الآدمى بمدينة الفشن جنوب بنى سويف.

وضبطت الحملة سيارة ربع نقل على الطريق الدائرى لمدينة الفشن محملة بـ7 براميل بلاستيكية، بداخلها 1330 لتر لبن فرز، وبفحص اللبن تبين للمراقب محمد محمود مراقب أول أغذية بإدارة الفشن الصحية، أنه غير نظيف وبه شوائب، وغير محتفظ بخواصه الطبيعية، ومعبأ فى براميل مخصصة للأغراض الصناعية، وغير صالح للاستهلاك الآدمى.

تم تحرير محضر بالواقعة وإيداع السيارة والمتهم والمضبوطات فى ديوان مركز شرطة الفشن لحين صدور قرار من النيابة.