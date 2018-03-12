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ضبط 1139 قرص مخدر بحوزة راكبة قبل سفرها إلى جدة بمطار برج العرب

الإثنين، 12 مارس 2018 02:06 ص
ضبط 1139 قرص مخدر بحوزة راكبة قبل سفرها إلى جدة بمطار برج العرب أقراص مخدرة - أرشيفية





الإسكندرية – أسماء على بدر
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تمكنت شرطة مطار برج العرب، من ضبط مسافرة بحوزتها 1139 قرص مخدر تامول، أثناء تفتيش حقائبها قبل توجهها إلى جدة، على متن الطائرة المسافرة من مطار برج العرب بالإسكندرية.
 
وتلقى اللواء مصطفى النمر مساعد الوزير مدير أمن الإسكندريه، بلاغا من مأمور قسم ثان العامرية، يفيد ضبط "ن.ح.ا" 28 سنة حاصلة على بكالوريوس سياحة وفنادق مقيمة بكليوباترا دائرة قسم سيدى جابر، أثناء إنهاء إجراءات سفرها على متن الرحلة رقم 451 التابعة لشركة أير كايرو المتجهة إلى مدينة جدة، بحوزتها عدد 1139 قرص مخدر تامول- ترامادول-زانيكس.
 
وبمواجهتها، أقرت بأن المضبوطات خاصه بزوجها "م.م.ع" 39 سنة مندوب مبيعات، وقيد المحضر برقم جنايات ثان العامرية، وجارى العرض على النيابة.
 
 
 

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