ضبط 10 أشخاص وبندقيتين خلال مشاجرة بين عائلتين بقرية سمهود بقنا

ضبط 10 أشخاص وبندقيتين خلال مشاجرة بين عائلتين بقرية سمهود بقناالإثنين، 12 مارس 2018 02:22 م
حملة أمنية -أرشيفية
قنا - وائل محمد
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ألقت أجهزة الأمن القبض على 10 أشخاص بسبب مشاجرة نشبت بينهم تبادل الطرفان إطلاق النار بقرية سمهود التابعة لمركز أبوتشت شمال محافظة قنا.
كان اللواء علاء العياط مدير أمن قنا، تلقى إخطارا من اللواء أشرف رياض مدير المباحث وقوع إطلاق نار بين عائلتين بقرية سمهود التابعة لمركز أبوتشت شمال المحافظة، وتم الدفع بتشكيلات أمنية وتمكنت قوات الأمن من ضبط طرفى المشاجرة، وعثر بحوزتهم على بندقيتين آليتين وعدد من الطلقات النارية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وفرض كردون أمنى وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
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