ضبط نصف طن لحوم أحشاء حيوانات مجهولة المصدر قبل ترويجها على المحال بقليوب







القليوبية نيفين طه

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من من ضبط عاطل وشقيقته حولا منزلهما لمخزن جمع أحشاء حيوانات مجهولة المصدر وفرمها وتدويرها لتحويلها إلى منتجات غذائية "حواوشي _ سجق_ لحم مفروم"، وترويجها بمحل تابع لهما بمدينه قليوب وتم ضبط نصف طن لحوم ودهون مجهولة المصدر تولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد خالد المحمدى رئيس مباحث التموين بوجود منزل يصنع لحوم مجهولة ويعرضها للمواطنيين، فتم عرض المعلومات على اللواء ايهاب خيرت مدير أمن القليوبية.

وتم تشكيل حمله وتم مداهمة المنزل بقرية بلقس بمدينة قليوب، وتم ضبط عاطل وشقيقته حول منزلهما "لجمع أحشاء حيوانات مجهولة المصدر وفرمها وتدويرها لتحويلها إلي منتجات غذائية، "حواوشي _ سجق_ لحم مفروم"، ويتم البيع بمحل تابع لهم بنفس الشارع، حيث تم ضبط نصف طن لحوم ودهون وتم التحفظ علي المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.