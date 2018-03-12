ضبط موظف بمدرسة إعدادية فى وضع مخل مع سيدة بقنا

كلابش -- أرشيفية
قنا - وائل محمد
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ألقت أجهزة الأمن بقنا القبض على موظف بمدرسة إعدادية بعد أن تم ضبطه وبصحبته سيدة فى وضع مخل عقب انتهاء اليوم الدراسى.
البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بقنا بلاغا يفيد بضبط كل من "أحمد.م.ر"، 53 عامًا، إدارى بمدرسة إعدادية، و"مريم.م.ا"، 55 عامًا، مطلقة ومقيمة ببندر مركز دشنا، فى وضع مخل داخل المدرسة التابعة لدائرة مركز الوقف شمال قنا تم تحرير محضر يحمل رقم 363 إدارى مركز الوقف لعام 2018.
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