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ضبط عصابة جمعت 1.5 مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج

الإثنين، 12 مارس 2018 02:16 م
ضبط عصابة جمعت 1.5 مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج أموال-أرشيفية





كتب محمود عبد الراضى
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نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط شخصين بمحافظة سوهاج لقيامهما بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وتسليمها لذويهم مقابل عمولة، وآخر لاتجاره فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية. 
 
وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالاشتراك مع إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال قيام "أشرف.ك.إ" يعمل بإحدى الدول العربية و"رمضان.ك.إ" يتردد للعمل بإحدى الدول العربية و"إبراهيم.ك.إ" مقيمين المنشأة بمحافظة سوهاج بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول المتواجد بالخارج والثانى الذى يتردد على إحدى الدول العربية وإرسالها للثالث بالجنيه المصرى عقب استبدالها من شركات الصرافة بتلك الدول بموجب حوالات بريدية بالجنيه المصرى ببعض البنوك ليقوم، باستلامها وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، ما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون. 
 
وباستدعاء المتحرى عنهما الثانى والثالث وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما للواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغت 1.5 مليون جنيه.
 
ومن ناحية أخرى أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "جمال.س.ف"، مقيم شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.. بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيامه بتجميع العملات الأجنبية مستغلاً طبيعة عمل شركته فى تنظيم رحلات السفارى والغطس بمدينة شرم الشيخ وتوفيرها لشركات الاستيراد مقابل قيامهم بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى بالحساب البنكى للمتحرى عنه خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
 
وباستدعاء المتحرى عنه وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة وتبين أن حجم تعاملاته بالبنوك خلال شهرين طبقاً للفحص المستندى بلغت 400 ألف جنيه دولار أمريكى، 75 ألف يورو، و2 مليون جنيه مصرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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