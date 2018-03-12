ضبط عاطل بحوزته 70 طربة حشيش فى الإسكندرية

حشيش - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر
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شنت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط "ج.ف.ا" 53 سنة عاطل مقيم قرية بهيج دائرة قسم شرطة برج العرب لاتهامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بحوزته 70 طربة لمخدر الحشيش تزن 17.5 كجم، و195جنيها، وهاتف محمول حال تواجده بطريق الكافورى دائرة قسم برج العرب.
ومواجهة المتهم أقر بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، تحرر المحضر جنايات قسم برج العرب، وجارى العرض على النيابة.
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