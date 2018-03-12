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ضبط عاطل بحوزته 5 أسلحة نارية بدمياط

الإثنين، 12 مارس 2018 09:31 م
ضبط عاطل بحوزته 5 أسلحة نارية بدمياط اسلحة نارية





دمياط معتز الشربينى
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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة بالاشتراك مع قطاع الأمن العام وأمن دمياط من ضبط أحد الأشخاص بحوزته 5 أسلحة نارية بقصد الاتجار.

 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام المدعو سامح.م.ا مقيم بميت سلسيل بمحافظة الدقهلية بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

 

وعقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن دمياط تم إعداد عدة أكمنة أسفرت إحداها عن ضبطه بدائرة مركز شرطة دمياط.. وبحوزته الآتى: 4 بنادق خرطوش عيار 12مم، طبنجة عيار 9مم، و3 طلقات نارية لذات العيار، مبلغ مالى، هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازت لمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ مالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

 

جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة لمباشرة التحقيق.

 

 


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