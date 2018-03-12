ضبط سلع تموينية مدعمة ورنجة فاسدة فى حملة تموينية بالغربية

الغربية - عادل ضرة

شنت إدارة مباحث التموين بالغربية برئاسة العقيد محمد عتمان مديرالإدارة حملة تموينية بمدن ومراكز المحافظة، أسفرت عن ضبط سلع تموينية مدعمة مربوط صرفها على بطاقات التموين، ورنجة فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى ولحوم منتهية الصلاحية.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من العقيد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين بضبط "طارق.ع.ع.ر" 48 سنة صاحب محل لبيع المقررات التموينية بقرية ميت غزال مركز السنطة لقيامه بتجميع 1323 كيلو سكر وزيت وأرز ومكرونة وجبن وسمن ومسحوق غسيل و120 قطعة صابون مربوط صرفها على بطاقات التموين فى المحضر 107 جنح أد ط مركز السنطة.

وضبط "خالد.ا.ع" 48 سنة صاحب محل لبيع المقررات التموينية بشارع مصطفى كامل أول المحلة لقيامه بالتصرف كميات من السلع التموينية بمبلغ 12469 جنيها فى المحضر رقم 3341 جنح قسم أول المحلة، وضبط "تامر.ع.ا" 48سنة صاحب مصنع رنجة بالطريق الدائرى مركز بسيون مقيم دائرة أول طنطا وبحوزته 100 صندوق رنجة زنة الصندوق 5 كجم فى المحضر 5001 جنح مركز بسيون، وضبط "إبراهيم.ا.ع" 23 سنة صاحب مخزن بقرية كفر الشيخ مفتاح مركز السنطة مقيم بقرية أبو مشهور مركز بركة السبع المنوفية وبحوزته 20 كرتونة فلتر لتنقية المياه مجهولة المصدر، و7 كراتين بها 25 شمعة فلتر مياه مدون عليها علامات وبيانات تجارية وهمية فى المحضر 107 جنح أ د ط مركز السنطة.

كما تم ضبط "جمعة.ا.ع" صاحب سوبر ماركت بمنطقة الاستاد ثان طنطا ومديره المسئول "علاء.ا.س" 32 سنة مقيم بقرية تلبنت قيصر مركز طنطا وبحوزته 152 عبوة أغذية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك فى المحضر رقم 424 جنح أ د ط قسم ثان طنطا، وضبط "رامى.ع.ا" 30 سنة صاحب سوبر ماركت بشارع محب أول المحلة وبحوزته 79 كيلو دواجن وكبدة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك فى المحضر رقم 3344 جنح قسم اول المحلة، وضبط "محمد.ا.ى" 36 سنة صاحب سوبر ماركت بشارع المستشار أول المحلة وبحوزته 81 عبوة بسكويت منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك فى المحضر رقم 3345 جنح قسم أول المحلة، تم التحفظ على المضبوطات، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.