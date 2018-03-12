صور.. 30 مدرسة جديدة جاهزة لدخول الخدمة فى أسوان







أسوان – صلاح المسن

رغم الطفرة التى شهدها قطاع الأبنية التعليمية بمحافظة أسوان، الذى شهد مؤخرا إضافة نحو ألف فصل جديد بمحافظة أسوان، ومع ذلك يجرى التجهيز لطرح نحو 30 مدرسة، منها إنشاء 8 مدرس جديدة، تشمل مجمعات مدارس أنحاء قرى ونجوع محافظة أسوان، منها إنشاء مجمع مدارس لغات بمدينة دراو.

وذكر مصدر رسمى بمديرية التربية والتعليم، أنه سيتم إجراء عمليات إحلال كلى لـ9 مدارس تشمل مجمع مدارس لغات، من حضانة لثانوى بنصر النوبة، وكذلك تشمل الأعمال عمليتين إحلال جزئى لبعض المدارس، وكذلك إجراء توسعات فى 11 مدرسة تشمل إضافة فصول وإنشاءات جديدة بها.

الخطة موزعة، على أنحاء القرى والنجوع والمناطق الخطرة والأكثر احتياجا، حيث تشمل خطة الحكومة التى تنفرد بنشرها "اليوم السابع" ففى مركز ومدينة أسوان ومدينة أبو سمبل السياحية، تشمل الجهود ثلاثة مدارس، ففى مدينة أسوان، من المقرر أن يتم إجراء إحلال كلى لمدرسة "عبد الله حسين" لتشمل إنشاء 24 فصل جديد، وتشمل الجهود إجراء توسعة بمدرسة "مجمع عبد المجيد حسن تعليم أساسي" بمدينة أسوان لإضافة 15 فصلا.

كما تشمل الجهود، إنشاء مدرسة جديدة في مدينة أبو السياحية جنوب محافظة أسوان، تسمى مدرسة "أبو سمبل السياحية" ثانوى صناعى، وتضم 9 فصول، وفى مركز ومدينة ادفو، من المقرر إنشاء جديد وإحلال لـ 13مدرسة، تشمل إنشاء مدرسة جديدة تسمي مدرسة "أبو سعد الجديدة للتعليم الأساسى" تضم 22 فصلاً، وتشمل الخطة إنشاء توسعات تضم 11 فصلا جديدا بمدرسة "أحمد عيد للتعليم الأساسى" بالخرازة، و من المقرر أن تشمل الجهود بمركز إدفو، إحلال كلى لمدرسة "الفوزة غرب الإعدادية" و إنشاء 6 فصول، وإنشاء مدرسة جديدة تسمى "مدرسة الشيخ عامر الابتدائية الجديدة المشتركة" تضم 16 فصلا.

وكذلك إجراء، إحلال كلى لمدرسة "السلام الإعدادية المشتركة" لتضم 6 فصول، وإجراء توسعة بمدرسة "كلح الكرنك الاعدادية الجديدة" بمركز إدفو لإضافة 5 فصول جديدة، كما تشمل الجهود، إجراء توسعة لمدرسة "الشرفا للتعليم الأساسى" لإضافة 10 فصول جديدة، وعمل توسعة لمدرسة "النزل الجديدة الإعدادية المشتركة" لإضافة فصلين دراسيين، وإجراء توسعة لمدرسة "عزبة تللى للتعليم الأساسى" لإضافة 4 فصول، وإجراء عملية إحلال كلى لمدرسة "الفوزة شرق الإعدادية القديمة" لإضافة 9 فصول، وكذلك إجراء عملية إحلال جزئى لمدرسة "أحمد إبراهيم الشريف الثانوية الصناعية" تشمل إنشاء 3 فصول، كما تشمل الجهود إجراء توسعة لمدرسة "الفوزة شرق الابتدائية الجديدة" لإضافة 16فصلا، وإجراء توسعة لمدرسة "محمود محمد المرينابي الثانوية" بادفو لإضافة 5 فصول جديدة.

وفى نجوع وقرى مركز ومدينة كوم امبو، تشمل الجهود 10 مدارس، مابين إنشاءات جديدة وتوسعة وإحلال كلى، وإحلال جزئى، وتشمل إنشاء مدرسة جديدة، وهى مدرسة "عرب المنشية للتعليم الأساسى" وتضمم 11 فصلا، وإجراء عملية إحلال كلى وإنشائها من جديد، لمدرسة "الرغامة غرب الابتدائية"، حيث من المقرر أن تضم 9 فصول، وإنشاء مدرسة جديدة بقرية الفارسية تسمى مدرسة "الفارسية الابتدائية" تضم 8 فصول، وسوف يتم إجرء جزئى لمدرسة "العليقات للتعليم الأساسى" تشمل 7 فصول.

وفى قرية الحجندية بكوم امبو، سيتم إحلال كلى لمدرسة "الحجندية الإعدادية المشتركة " لإضافة 6 فصول، وعمل إحلال كلى لمدرسة "منيحة الابتدائية المشتركة" لإنشاء 24 فصلا، كما تشمل الجهود إنشاء مدرسة جديدة، هى مدرسة "السوهاجية الابتدائية" وتضم 8 فصول، وإنشاء مدرسة جديدة تسمى مدرسة "الرضوان للتعليم الأساسى"، وتضم 11 فصلا، وتوسعة بمدرسة "عبد البارى يوسف" لإضافة فصلين، وإجراء توسعة بمدرسة "محمد عرابى" تشمل إضافة 15 فصلا.

وفى مركز ومدينة دراو، تشمل الجهود إنشاءات مدرستين ما بين جديدة وإحلال كلى، حيث من المقرر أن تشمل الجهود إنشاء مجمع مدارس جديد يسمى "مدرسة دراو الرسمية لغات" ويضم 14 فصلا من الحضانة للمرحلة الثانوية، وإحلال كلى لمدرسة "الرقبة الإعدادية المشتركة" بقرية الرقبة، وتشمل إضافة 9 فصول جديدة.

وفى مركز ومدينة نصر، تشمل الجهود توسعات وإحلال كلى فى مدرستين، حيث من المقرر أن يتم عمل توسعات بمدرسة "وادي خريت للتعليم الأساسي" بمركز نصر النوبة، حيث ستشمل إضافة 15فصلا، وعمل إحلال كلى لمجمع مدارس "نصر النوبة الرسمية لغات" لتشمل 14فصلا جديدا.



مدارس جديدة



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إضافة جديدة للأبنية التعليمة بأسوان



مدارس اسوان



إنشاءات جديدة



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