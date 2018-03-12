صور.. وكيل صحة الأقصر يتفقد 17 وحدة صحية مخصصة للجان انتخابات الرئاسة







الأقصر – أحمد مرعى

قام الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، بجولة تفقد خلالها عدد من الوحدات الصحية المخصصة كلجان انتخابية، فى الانتخابات الرئاسية القادمة المقرر لها أيام 26 و27 و28 مارس الجارى، وذلك فى ضوء توجيهات محافظ الأقصر محمد بدر، بضرورة المرور على المقار الانتخابية ومتابعة تجهيزها والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.

وكان وكيل وزارة الصحة، قد تفقد أماكن الاقتراع ومعاينة اللجان من الداخل، وهى عبارة عن 17 وحدة صحية، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة، واستكمال كافة التجهيزات لرفع كفاءة تلك اللجان.

ومن الجدير بالذكر، أن محافظة الأقصر تضم 170 مقرا انتخابيا، تشمل 195 لجنة انتخابية موزعة على مدن ومراكز المحافظة، بينهم 17 وحدة صحية مخصصة كلجان انتخابية، وسيتم تجهيز كافة المقرات لاستقبال 788 ألف ناخبا وناخبة ممن لهم حق التصويت فى الانتخابات.