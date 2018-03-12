صور.. وزير المالية اليابانى يقر بالتلاعب فى وثائق فضيحة تحيط برئيس الوزراء







(أ ف ب)

أقر وزير المالية اليابانى، اليوم الاثنين بأنه تلاعب بوثائق رسمية مرتبطة بفضيحة محسوبية تحيط برئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، إلا أنه أكد عدم نيته الاستقالة على خلفية القضية.

وتواجه حكومة آبى ضغوطات متزايدة منذ أيام اثر بيع أرض مملوكة من قبل الدولة عام 2016 إلى أحد أنصاره لقاء سعر أقل بكثير من قيمتها السوقية.

وقال وزير المالية تارو آسو، فى مؤتمر صحفى إن "تغيير وثائق رسمية أمر خطير ومؤسف للغاية واعتذر بصدق"، وأضاف "المهم هو أن لا تحدث هذه الأمور ثانية نتعاون بشكل كامل مع التحقيق".

وظهرت الفضيحة أول مرة مطلع العام الماضى لكنها عادت إلى الواجهة بعدما تم الكشف عن تلاعب بالوثائق الرسمية المرتبطة بعملية البيع.

وأشار آسو إلى أن "بعض موظفي" الوزارة هم من قام بالتلاعب فيما لم يعلم هو بأمرها سوى يوم السبت مؤكدا "لا أفكر على الإطلاق" بالاستقالة على خلفية الفضيحة.

وأوضح أنه تم إحداث 14 تغييرا فى الوثائق لكنه أكد أنه لا يعتقد أن التلاعب كان يهدف إلى حماية آبى وزوجته. وأظهرت نسخ من الوثائق الأصلية والمعدلة نشرها نواب من المعارضة الاثنين أنه تم حذف اسماء آبى وزوجته آكى وآسو.

وأشار سياسيون من المعارضة إلى أن المشترى، وهو يمينى يدير مدارس خاصة، تمكن من إبرام الصفقة بهذا السعر بفضل علاقاته الجيدة مع عائلة آبى، وذكر آسو أنه تم تعديل الوثائق "لتتسق" مع خطاب أدلى به رئيس مصلحة الضرائب نوبوهيسا ساغاوا أمام البرلمان.

ويوم الجمعة، استقال الأخير الذى كان مسؤولا عن الدائرة التى أشرفت على الصفقة فى وزارة المالية قبل أن تتم ترقيته العام الماضى إلى منصب رئيس مصلحة الضرائب.

ونقلت صحيفة "ماينيتشى شيمبون" عن مصادر حكومية قولها إنه "يرجح أن ساغاوا هو من أمر بالتلاعب"، وعُثر الجمعة على مسؤول فى وزارة المالية على صلة بالفضيحة متوفيا رغم أنه لم يتضح إن كان انتحاره المفترض مرتبط بالقضية، ونفى آبى مرارا بأن يكون ارتكب أى خطأ وتعهد بالاستقالة فى حال تم اثبات بأنه متورط فى الصفقة.

ولكن استطلاعا للرأى نشر الاثنين فى صحيفة "يوميورى شيمبون" أظهر أن الدعم الشعبى له تراجع بست نقاط مئوية منذ الشهر الماضى إلى 48%، وهى المرة الأولى التى تنخفض فيها شعبيته إلى ما دون الـ50 بالمئة منذ فوزه بالانتخابات فى أكتوبر.



وزير المالية اليابانى خلال مؤتمر صحفى



وزير المالية اليابانى خلال مؤتمرا صحفيا



وزير المالية اليابانى يدلى بتصريحاته عن فساد شينزو آبى