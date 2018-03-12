صور.. هشام طلعت مصطفى: خفض أسعار الفائدة يساهم فى توفير وحدات لمحدودى الدخل







كتب أحمد حسن - إبرهيم سعيد - تصوير محمود فخرى

أكد هشام طلعت مصطفى رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى، أن المجموعة ستطرح استثمارات تقدر بـ 14 مليار جنيه خلال 2018، موضحا أن تلك الاستثمارات هى البداية خلال العام الحالى.

وأوضح هشام طلعت فى تصريحات صحفية على هامش مؤتمر سيتى سكيب، ان إجمالى استثمارات مدينتى، وصلت لـ 200 مليار جنيه، لافتا إلى أنه قد تم الانتهاء من تطوير 60% من المدينة.

وقال طلعت مصطفى، أن المجموعة ستجرى عددا من التوسعات فى مدينتى، أبرزها توسعات فنادق فورسيزون مدينتى، موضحا أن الشركة انتهت من الدراسات الخاصة بالمشروع، على أن يتم البدء فى التنفيذ خلال 3 شهور، بالإضافة إلى قرب الانتهاء من فورسيزون شرم الشيخ، والمقرر افتتاحه نهاية 2019، لافتا إلى أن إجمالى استثمارات المشروعين تقدر بـ 10.5 مليار جنيه.

وأكد رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى، أن خفض أسعار الفائدة ستؤثر على سياسات تسعير الشركة لوحداتها العقارية، موضحا أن خفض أسعار الفائدة سيساهم فى توفير وحدات سكنية، بشكل يتناسب أكثر مع دخول المواطنين.