صور.. "نسرين صقر" أشطر طباخة من منازلهم بالشرقية







الشرقية- فتحية الديب

لم تدر "نسرين صقر" ابنة السادسة والثلاثين عاما، الحاصلة على مؤهل تربية فنية، أن قاعدة دردشة مع شقيقاتها بمنزل العائلة بمنطقة القومية بمدينة الزقازيق، تحولها لطباخة شهيرة فى إعداد الأكلات والوجبات والعيش المكسيكي، وغيرها من الأصناف التى لا تحتاج سوى الطهى داخل المنزل، وترويج منتجاتها عن طريق موقع التواصل الإجتماعي" الفيس بوك" فضلا عن توصيلها "دليفرى" لبعض زبائهن.

"نسرين" الحاصلة على مؤهل تربية فنية، وأم لثلاثة أطفال، عاشت لمدة 10 سنوات بالإمارات، وكانت تعمل مدرسة تربية فنية، وعادت للحياة بمسقط رأسها بمحافظة الشرقية، منذ عامين بعد انفصال عن زوجها، وقررت الاستقلال بحياتها دون مساعدة من أحد والاعتماد على نفسها.

وتضيف "نسرين" أنها تقيم بمنطقة القومية بمدينة الزقازيق، وذات مرة كانت تجلس مع شقيقاتهما فى قاعدة دردشة بمنزل العائلة، منذ 4 أشهر، أعدت لهم "تورتيلا بنكي" الخبر المكسيكي، فأثنى عليها الجميع من أفراد العائلة، وطالبوا منها إعداده وبيعه لكى يكون مشروع خاص بها، وخاصة أن الجميع دائما يشهد لى بأنى طباخة شاطرة.

وتابعت "نسرين" فى البداية كنت واخدة الأمر بشكل غير جاد، وبعد ساعات دونت شقيقتى " نهي" بوست على موقع التواصل الإجتماعى "الفيس بوك" انطلاق مشروع "تورتيلا بنكى" مع طرح طرق التواصل معي، وفى اليوم الثانى فوجئت بإقبال كبير من المواطنين، وبدأت أعد التورتيلا، وأوزعها من خلال الفيس، وبعدها نسقت مع دليفرلى لتوصليها للزبائن فى المنازل.

وبعد شهر من الفكرة، بدأت أتلقى طلبات من بعد الزبائن بعمل مأكولات أخرى مثل فتتة الكوارع، والمقلوبة الأردني، وغيرها من المأكولات، ثم بدأت فى عمل وجبات فى المناسبات للعائلات، وفضلا عن وجبات الدايت، ووجبات للأخوة المسحيين.

وتوضح "نهى" أنها تقوم على تجهيز وطهى الطعام بمنزلها، وبمفردها دون مساعدة من أحد، من بداية التحضير إلى نهاية غسيل الأدوات المستخدمة فى الطهي، كما أنها تستخدم فى المأكولات التى تعدها جميع المنتجات البلدى من لحوم وفراخ وسمنة، فضلا عن التوابل من السعودية والإمارات.

وإختمت "نهي" حديثها أنها سعيدة جدا بالفكرة، التى تحقق من خلالها موهبتها فى الطبخ، وتحلم فى القريب العاجل، أن يكون لديها مطعم خاص بها تقدم من خلالها كافة أصناف المأكولات.