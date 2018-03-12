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صور.. نجوم الفن والسينما يتوافدون على حفل توزيع جوائز الشاشة الكندية

الإثنين، 12 مارس 2018 12:47 ص
صور.. نجوم الفن والسينما يتوافدون على حفل توزيع جوائز الشاشة الكندية نجوم جوائز الشاشه الكنديه





كتب عبد الوهاب الجندى
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توافد نجوم الفن وصناع السينما الكندية على مدينة تورونتو بمقاطعة أونتاريو للمشاركة فى حفل توزيع  جوائز الشاشة الكندية، وفق صور وكالة الأنباء رويترز.

وحصد فيلم "مومي" للمخرج الكيبيكى الشاب كزافييه دولان 9 جوائز فى حفل توزيع جوائز الشاشة الكنديّة الذى جرى عام 2015 فى تورونتو والذى يكرّم صنّاع السينما والتلفزيون فى كندا.

وجوائز الشاشة الكندية تمنح سنويا من قبل الأكاديمية الكندية للسينما والتلفزيون.

Lucinda Armstrong Hall
Lucinda Armstrong Hall

 

المخرج تشارلز
المخرج تشارلز

 

المغنية وكاتبة الأغاني مولي جونسون وشريكها الممثل كلارك جونسون
المغنية وكاتبة الأغاني مولي جونسون وشريكها الممثل كلارك جونسون

 

الممثل شون دويل
الممثل شون دويل

 

الممثلة سارة غادون
الممثلة سارة غادون

 

أماندا بريس
أماندا بريس

 

كاثرين ريتمان
كاثرين ريتمان

 

مكسيم روي
مكسيم روي

 

منتج ميراندا دي بنسيير
منتج ميراندا دي بنسيير

 

ميريديث ماكنيل ، أورورا براون وجنيفر ويلن
ميريديث ماكنيل ، أورورا براون وجنيفر ويلن

 

ميشيل لاتيمر وسارين فوكس
ميشيل لاتيمر وسارين فوكس

 


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بالصور.. نجوم الفن والسينما يتوافدون على حفل توزيع جوائز الشاشة الكندية

جوائز الشاشه الكنديه

الشاشه الكنديه

كندا




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