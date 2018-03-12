صور.. نجوم الفن والسينما يتوافدون على حفل توزيع جوائز الشاشة الكندية







كتب عبد الوهاب الجندى

توافد نجوم الفن وصناع السينما الكندية على مدينة تورونتو بمقاطعة أونتاريو للمشاركة فى حفل توزيع جوائز الشاشة الكندية، وفق صور وكالة الأنباء رويترز.

وحصد فيلم "مومي" للمخرج الكيبيكى الشاب كزافييه دولان 9 جوائز فى حفل توزيع جوائز الشاشة الكنديّة الذى جرى عام 2015 فى تورونتو والذى يكرّم صنّاع السينما والتلفزيون فى كندا.

وجوائز الشاشة الكندية تمنح سنويا من قبل الأكاديمية الكندية للسينما والتلفزيون.



Lucinda Armstrong Hall



المخرج تشارلز



المغنية وكاتبة الأغاني مولي جونسون وشريكها الممثل كلارك جونسون



الممثل شون دويل



الممثلة سارة غادون



أماندا بريس



كاثرين ريتمان



مكسيم روي



منتج ميراندا دي بنسيير



ميريديث ماكنيل ، أورورا براون وجنيفر ويلن