صور.. نجوم الفن والسينما يتوافدون على حفل توزيع جوائز الشاشة الكندية

صور.. نجوم الفن والسينما يتوافدون على حفل توزيع جوائز الشاشة الكنديةالإثنين، 12 مارس 2018 12:47 ص
نجوم جوائز الشاشه الكنديه
كتب عبد الوهاب الجندى
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توافد نجوم الفن وصناع السينما الكندية على مدينة تورونتو بمقاطعة أونتاريو للمشاركة فى حفل توزيع جوائز الشاشة الكندية، وفق صور وكالة الأنباء رويترز.
وحصد فيلم "مومي" للمخرج الكيبيكى الشاب كزافييه دولان 9 جوائز فى حفل توزيع جوائز الشاشة الكنديّة الذى جرى عام 2015 فى تورونتو والذى يكرّم صنّاع السينما والتلفزيون فى كندا.
وجوائز الشاشة الكندية تمنح سنويا من قبل الأكاديمية الكندية للسينما والتلفزيون.
Lucinda Armstrong Hall
المخرج تشارلز
المغنية وكاتبة الأغاني مولي جونسون وشريكها الممثل كلارك جونسون
الممثل شون دويل
الممثلة سارة غادون
أماندا بريس
كاثرين ريتمان
مكسيم روي
منتج ميراندا دي بنسيير
ميريديث ماكنيل ، أورورا براون وجنيفر ويلن
ميشيل لاتيمر وسارين فوكس
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