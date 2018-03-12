صور.. نتنياهو: لست خائفا من خوض انتخابات رئاسية مبكرة







غزة (أ ش أ) - تصوير أ ف ب

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو اليوم الإثنين، عن عدم خوفه من خوض انتخابات مبكرة على الرغم من اتهامات الفساد التى تلاحقه.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، عن نتنياهو قوله - خلال جلسة استماع خاصة فى الكنيست بناء على طلب 40 عضوا طلبوا حضوره أمامهم - " لا نخشى خوض الانتخابات ، وإذا كان هناك انتخابات فسوف نخوضها وسوف نربحها أيضا ، ولكن وقتها ليس الآن".

ويأتي ذلك فى أعقاب تهديدات وزير الدفاع أفيجدور ليبرمان وحزبه "إسرائيل بيتنا" بالانسحاب من الحكومة فى أعقاب تعديل مشروع قانون "الحريديم، داعياً إلى بذل جهود قصوى لإبقاء الحكومة في تشكيلها الحالي لفترة طويلة.

واتهمت تسيبى ليفنى عضو الكنيست عن حزب الاتحاد الصهيونى رئيس الوزراء الإسرائيلى بأنه يريد خوض الانتخابات قبل أن يكتشف الإسرائيليون فساده وحتى يتمكن من التستر على اتهامه بالفساد.

وقالت ليفنى " إنك تريد خوض الانتخابات قبل أن يعرف الناس الحقيقة بشأن فسادك، قبل أن يقول من يعرفك الحقيقة بشأنك، ومن أجل إخفاء الحقيقة سوف تتوجه لصندوق الإقتراع مرة أخرى وتخرج من جعبتك الكراهية والاضطهاد التي تستخدمها دائما لتحريض الأخ ضد أخيه ، وحتى تغذى الكراهية التى زرعتها".

وأضافت " السيد رئيس الوزراء، إن فترتك ستنتهى فى وقت ما، أنا لا أعلم متى ولكن أعلم أنها ستنتهى، وأتمنى أن يحدث هذا بسرعة".



بينامين نتنياهو



رئيس الوزراء الإسرائيلى



رئيس وزراء إسرائيل فى الكنيست