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صور.. مقتل شاب أمريكى وإصابة سيدة فى انفجار بولاية تكساس

الإثنين، 12 مارس 2018 10:59 م
صور.. مقتل شاب أمريكى وإصابة سيدة فى انفجار بولاية تكساس انفجار فى تكساس





كتب محمد سعودى - تصوير رويترز
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قتل شاب أمريكى من أصل أفريقى، وأصيب سيدة فى انفجار وقع داخل منزل فى ولاية تكساس الأمريكية، اليوم الاثنين، فيما أوضح  مسئول الشرطة براين مانلى، فى مؤتمر صحفى أن هذا الانفجار يُعد الثالث خلال شهر مارس، وربما يكون هناك علاقة فيما بينهم، خاصة أن الانفجارات وقعت عندما التقط الضحايا طرودا خارج منازلهم.

وأوضحت الشرطة الأمريكية أن انفجار اليوم أودى بحياة شاب أمريكى من أصل إفريقى يبلغ من العمر 17 عاما، فضلا عن إصابة امرأة، مشيرة إلى وقوع انفجار آخر أدى إلى إصابة سيدة تبلغ من العمر 75 عاما بجروح خطيرة، فيما أسفر انفجار وقع فى الثانى من مارس الجارى، عن مقتل رجل أمريكى من أصل أفريقى يبلغ من العمر 39 عاما، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

 

الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية

 

تحقيقات الشرطة
تحقيقات الشرطة

 

سيدة وطفل فى محيط الانفجار
سيدة وطفل فى محيط الانفجار

 

شرطة أمريكا
شرطة أمريكا

 

شرطية أمريكية
شرطية أمريكية

 

محيط الانفجار
محيط الانفجار

 

وصول الشرطة إلى الحادث
وصول الشرطة إلى الحادث
الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية

 

تحقيقات الشرطة
تحقيقات الشرطة

 

سيدة وطفل فى محيط الانفجار
سيدة وطفل فى محيط الانفجار

 

شرطة أمريكا
شرطة أمريكا

 

شرطية أمريكية
شرطية أمريكية

 

محيط الانفجار
محيط الانفجار

 

وصول الشرطة إلى الحادث
وصول الشرطة إلى الحادث

 


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