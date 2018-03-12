video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 12 مارس 2018 06:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. مظاهرات ضد أردوغان والجرائم الوحشية للجيش التركى ضد الأكراد فى قبرص

الإثنين، 12 مارس 2018 03:46 م
صور.. مظاهرات ضد أردوغان والجرائم الوحشية للجيش التركى ضد الأكراد فى قبرص مظاهرات ضد أردوغان والجرائم الوحشية للجيش التركى





كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب
إضافة تعليق

خرجت مظاهرات للجالية الكردية المقيمة فى قبرص بسبب ما وصفوه بالجرائم الوحشية، التى يقوم بها أردوغان وجنوده ضد الشعب السورى فى عفرين .

واحتشد العشرات أمام السفارة الروسية، بقبرص للتنديد بالهجمات التركية على الأكراد، وانتشرت قوات شرطة مكافحة الشغب خارج السفارة الروسية فى نيقوسى.

وفى السياق ذاته، أغلقت محطة قطار مانشستر بيكاديللى الشهيرة فى مدينة مانشستر البريطانية، مساء أمس، بسبب تظاهرة كبيرة احتلت مسار القطارات ، نظمها نشطاء احتجاجا على الحرب التركية على عفرين فى سوريا.

وذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن نشطاء تجمعوا على منطقة القضبان فى المحطة - إحدى المحطات الرئيسية - رافعين لافتات منددة بالحرب التركية على أكراد سوريا ومنها "أوقفوا تركيا عن مساعدة إرهابى داعش".

فيما تواجدت شرطة النقل البريطانية فى المحطة لضمان فض التظاهرة بشكل آمن وإعادة فتح المحطة، بحسب المتحدث باسم شرطة النقل البريطانية.

وقالت مجموعة تضامنية تحت اسم "أصدقاء كردستان فى مانشستر" إن حوالى 400 شخص فى يوم دولى لاتخاذ إجراء ضد الهجوم التركى على عفرين.

جانب من المظاهرات ضد أردوغان فى قبرص
جانب من المظاهرات ضد أردوغان فى قبرص

 

صورة أردوغان تحت أقدام المحتجين
صورة أردوغان تحت أقدام المحتجين

 

لافتة توضح عنف جيش التركى ضد الاكراد
لافتة توضح عنف جيش التركى ضد الاكراد

 

مظاهرات فى قبص ضد الجرائم الوحشية للجيش التركى
مظاهرات فى قبص ضد الجرائم الوحشية للجيش التركى

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أردوغان ينتقد الحلف الأطلسى لعدم دعمه حملة تركيا فى عفرين

فيديو .. مظاهرات ضد أردوغان فى بروكسل

أردوغان يتوعد بطرد المقاتلين الأكراد من بلدات سورية قريبة من تركيا

مظاهرات

أردوغان

الجرائم الوحشية

الجيش التركى

الأكراد

قبرص




لا تفوتك
"القومى للفلك": الإثنين المقبل غرة شهر رجب وعدته 29 يوما

"القومى للفلك": الإثنين المقبل غرة شهر رجب وعدته 29 يوما

الأهلى يعلن رسمياً تجديد عقد أحمد فتحى لمدة موسمين

الأهلى يعلن رسمياً تجديد عقد أحمد فتحى لمدة موسمين

نيمار يسقط فى أسر "إمارة الإرهاب".. صحيفة إسبانية: النجم البرازيلى باقٍ فى سان جيرمان بأوامر تميم.. أمير قطر يعتبره"من أعمال السيادة"وملك للإمارة وليس للنادى الفرنسى.. ومعارض: هنطلع فلوس الشعب من عينك وعين أبوك

نيمار يسقط فى أسر "إمارة الإرهاب".. صحيفة إسبانية: النجم البرازيلى باقٍ فى سان جيرمان بأوامر تميم.. أمير قطر يعتبره"من أعمال السيادة"وملك للإمارة وليس للنادى الفرنسى.. ومعارض: هنطلع فلوس الشعب من عينك وعين أبوك

فى حفل توزيع جوائز iHeartRadio.. إيد شيران يحصد جائزة فنان العام بأغنية Shape Of You وتايلور سويفت أفضل فنانة.. لويس فونسى صاحب ديسباسيتو مطرب العام اللاتينى..ومصممو أزياء لبنان يسيطرون على السجادة الحمراء..صور

فى حفل توزيع جوائز iHeartRadio.. إيد شيران يحصد جائزة فنان العام بأغنية Shape Of You وتايلور سويفت أفضل فنانة.. لويس فونسى صاحب ديسباسيتو مطرب العام اللاتينى..ومصممو أزياء لبنان يسيطرون على السجادة الحمراء..صور

قبيلة الغفران تفضح جرائم تميم: الاستخبارات القطرية تعذب أبناء قبيلتنا

قبيلة الغفران تفضح جرائم تميم: الاستخبارات القطرية تعذب أبناء قبيلتنا

سبوتنيك: مطار "دوماديدوفو" فى موسكو يستقبل رحلات مصر للطيران الأحد المقبل

سبوتنيك: مطار "دوماديدوفو" فى موسكو يستقبل رحلات مصر للطيران الأحد المقبل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة