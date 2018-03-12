صور.. مظاهرات ضد أردوغان والجرائم الوحشية للجيش التركى ضد الأكراد فى قبرص







كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

خرجت مظاهرات للجالية الكردية المقيمة فى قبرص بسبب ما وصفوه بالجرائم الوحشية، التى يقوم بها أردوغان وجنوده ضد الشعب السورى فى عفرين .

واحتشد العشرات أمام السفارة الروسية، بقبرص للتنديد بالهجمات التركية على الأكراد، وانتشرت قوات شرطة مكافحة الشغب خارج السفارة الروسية فى نيقوسى.

وفى السياق ذاته، أغلقت محطة قطار مانشستر بيكاديللى الشهيرة فى مدينة مانشستر البريطانية، مساء أمس، بسبب تظاهرة كبيرة احتلت مسار القطارات ، نظمها نشطاء احتجاجا على الحرب التركية على عفرين فى سوريا.

وذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن نشطاء تجمعوا على منطقة القضبان فى المحطة - إحدى المحطات الرئيسية - رافعين لافتات منددة بالحرب التركية على أكراد سوريا ومنها "أوقفوا تركيا عن مساعدة إرهابى داعش".

فيما تواجدت شرطة النقل البريطانية فى المحطة لضمان فض التظاهرة بشكل آمن وإعادة فتح المحطة، بحسب المتحدث باسم شرطة النقل البريطانية.

وقالت مجموعة تضامنية تحت اسم "أصدقاء كردستان فى مانشستر" إن حوالى 400 شخص فى يوم دولى لاتخاذ إجراء ضد الهجوم التركى على عفرين.



جانب من المظاهرات ضد أردوغان فى قبرص



صورة أردوغان تحت أقدام المحتجين



لافتة توضح عنف جيش التركى ضد الاكراد