صور.. مسيرة بالسيارات ومؤتمر جماهيرى حاشد لدعم الرئيس السيسي بأبوتشت قنا

صور.. مسيرة بالسيارات ومؤتمر جماهيرى حاشد لدعم الرئيس السيسي بأبوتشت قناالإثنين، 12 مارس 2018 10:05 م
قنا - وائل محمد
وقالت النائبة سحر صدقى، إن الرئيس السيسى قدم كثيرا للشعب المصرى، خلال فترة توليه الحكم، ومصر كانت فى طريقها مظلم باتجاه الهاوية، والفضل يعود إلى ثورة 30 يونيو، التى أنقذت البلاد من مؤامرة كبيرة كان يخطط لها من قبل أشخاص لا يعرفون قيمة وطن.
وأضافت خلال كلمتها فى المؤتمر الحاشد أن المرأة المصرية فى عهد الرئيس السيسى وجدت الداعم والمؤيد لقيمة السيدة المصرية الأصيلة، وحققت العديد من المكتسبات فى ذلك العهد لم تحققها من قبل، فأصبح هناك وزيرات فى الحكومة المصرية.
واختتمت كلمتها أن المرأة المصرية تثبت دائما أنها قوة فعالة وستنزل للصناديق للإدلاء بصوتها، والصعيد عن بكرة أبيه سيتواجد فى الانتخابات الرئاسية لتفويت المخططات الأجنبية التى لا تريد بمصر الخير، وسنقف بكل ثقة لشخص قاد مسيرة الأمن والأمان وأعطى الصعيد كثيرا.
ومن جانبه حث عضو مجلس النواب عن دائرة مركز نجع حمادي اللواء خالد خلف الله جموع المواطنين من أبناء المحافظة بمختلف مراكزها الى التوجه لصناديق الاقتراع ليري العالم وقوف الشعب خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي ردا للجميع وليعلم العالم أن مصر عصية ولن تركع لأحد وأن شعبها صف واحد خلف قيادته..
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة