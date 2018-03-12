صور.. مسيرة بالسيارات ومؤتمر جماهيرى حاشد لدعم الرئيس السيسي بأبوتشت قنا







قنا - وائل محمد

انطلقت مسيرة سيارات من مركز نجع حمادي بمدينة أبوتشت بمحافظة قنا حاملة الأعلام المصرية ومكبرات الصوت التي تردد الأغاني الوطنية دعما للرئيس لفترة ولاية ثانية وحث المواطنين علي المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتوجهت المسيرة لمقر المؤتمر بمدينة أبوتشت بحضور اللواء خالد خلف الله عضو مجلس النواب عن دائرة مركز نجع حمادي وسحر صدقي عضو مجلس النواب عن دائرة مركز أبوتشت ولفيف من القيادات الشعبية والدينية وآلاف المواطنين من أبناء المركز وقراه.

و نظمت النائبة سحر صدقى، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، مؤتمرا جماهيريا حاشدا بمركز أبوتشت شمال محافظة قنا، مؤتمر حاشد لدعم الرئيس السيسى لفترة رئاسية ثانية حضره الآلاف من أهالى المركز .



وقالت النائبة سحر صدقى، إن الرئيس السيسى قدم كثيرا للشعب المصرى، خلال فترة توليه الحكم، ومصر كانت فى طريقها مظلم باتجاه الهاوية، والفضل يعود إلى ثورة 30 يونيو، التى أنقذت البلاد من مؤامرة كبيرة كان يخطط لها من قبل أشخاص لا يعرفون قيمة وطن.



وأضافت خلال كلمتها فى المؤتمر الحاشد أن المرأة المصرية فى عهد الرئيس السيسى وجدت الداعم والمؤيد لقيمة السيدة المصرية الأصيلة، وحققت العديد من المكتسبات فى ذلك العهد لم تحققها من قبل، فأصبح هناك وزيرات فى الحكومة المصرية.

واختتمت كلمتها أن المرأة المصرية تثبت دائما أنها قوة فعالة وستنزل للصناديق للإدلاء بصوتها، والصعيد عن بكرة أبيه سيتواجد فى الانتخابات الرئاسية لتفويت المخططات الأجنبية التى لا تريد بمصر الخير، وسنقف بكل ثقة لشخص قاد مسيرة الأمن والأمان وأعطى الصعيد كثيرا.

ومن جانبه حث عضو مجلس النواب عن دائرة مركز نجع حمادي اللواء خالد خلف الله جموع المواطنين من أبناء المحافظة بمختلف مراكزها الى التوجه لصناديق الاقتراع ليري العالم وقوف الشعب خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي ردا للجميع وليعلم العالم أن مصر عصية ولن تركع لأحد وأن شعبها صف واحد خلف قيادته..

وقال خلف الله إن الرئيس السيسي حقق إنجازات خلال فترة ولايته الأولي كانت تحتاج إلى عشرات السنين من أهمها تحقيق الأمن والاستقرار في أقصر وقت ، وإنشاء شبكة الطرق العملاقة وهو أول من اهتم بإحداث التنمية الحقيقية بمحافظات الصعيد ، حيث وجه قرض البنك الدولي والذي يقدر بنحو 500 مليون دولار لمشروعات تحديث البنية التحتية وتنمية المناطق الصناعية بمحافظتي قنا وسوهاج







