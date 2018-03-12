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صور.. "مستقبل وطن" قنا ينظم فعالية مسائية لدعم وتأييد السيسى

الإثنين، 12 مارس 2018 11:17 م
صور.. "مستقبل وطن" قنا ينظم فعالية مسائية لدعم وتأييد السيسى سيارات السلع الغذائية المرافقة للفعاليات





قنا- وائل محمد
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نظمت أمانة بندر قنا بحزب مستقبل وطن، فعالية مسائية، اليوم الإثنين، بميدان الشهيد عبدالمنعم رياض بمدينة قنا، ضمن الفعاليات اليومية التى ينظمها الحزب لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الإنتخابات الرئاسية.
 
 
شارك فى الفعالية عدد كبير من قيادات وأعضاء أمانة حزب مستقبل وطن بقنا، وبعض القيادات الشعبية، بجانب الكثير من المواطنين الذين تفاعلوا مع الأغانى الوطنية و الأفلام التسجيلية التى يتم عرضها عن إنجازات الرئيس.
 
 
فيما شهدت سيارات السلع الغذائية المرافقة للفعاليات اليومية التى ينظمها الحزب، إقبالا كبيرا من قبل المواطنين، الراغبين فى شراء منتجات بأسعار مخفضة.
 
 
من جانبه قال هشام قدوس- أمين الحزب بقنا، إن أمانة قنا تسعى من خلال الفعاليات المختلفة التى تنظمها بكافة مراكز قنا، لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة فى الإنتخابات، بجانب عرض إنجازات الرئيس السيسى خلال الفترة الماضية.



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