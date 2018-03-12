صور.. مستقبل وطن بأسيوط يوزع 15 ألف منشور لـ"إنجازات السيسى" على المواطنين

أسيوط ـ محمود عجمى

وزع حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط، برئاسة أحمد معوض نفادى، اليوم الاثنين، منشورات بإنجازات الرئيس السيسى، رئيس الجمهورية، خلال السنوات الماضية، على المواطنين بمختلف الشوارع والميادين.

وقال محمود زين الأمين العام المساعد بحزب مستقبل وطن بأسيوط، إنه لليوم الثالث على التوالى يواصل شباب وفتيات حزب مستقبل وطن توزيع المنشورات بإنجازات الرئيس السيسي، فى شوارع أسيوط، ضمن فعاليات نقاط التمركز، وذلك لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة .

وأضاف محمد سعد الليثى أمين السياسات والتخطيط بالحزب بالمحافظة، أن الحزب وزع أكثر من 15 ألف منشور من مطبوعات الحزب التى توضح الإنجازات فى الـ4 سنوات الماضية فضلا عن توزيع اللافتات التى تحمل صور الرئيس السيسى ورمزه الانتخابي، والتواصل مع المواطنين فى الشوارع والميادين ودعوتهم للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة والإدلاء بأصواتهم وانتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفترة رئاسية ثانية.