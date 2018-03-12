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صور.. مدير أمن الغربية يتفقد الحالة الأمنية بالمحلة ويعقد اجتماعا للضباط

الإثنين، 12 مارس 2018 06:04 م
صور.. مدير أمن الغربية يتفقد الحالة الأمنية بالمحلة ويعقد اجتماعا للضباط جولة مدير أمن الغربية لتفقد الحالة الأمنية





الغربية عادل ضرة
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تفقد اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، القوات والضباط بمركز شرطة المحلة وقوات الأمن والسجن العسكرى بمعسكر قوات الأمن، يرافقه اللواء عبد اللطيف الحناوى حكمدار أمن المحلة وسمنود، والعميد علاء الغرباوى مأمور مركز المحلة، والعقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة.

 وعقد مدير الأمن اجتماعا بالضباط والقوات والموظفين المدنيين لحثهم على بذل أقصى الجهد فى التدريب واليقظة التامة اثناء الخدمات وتوسيع دائرة الاشتباه ولبس الصدارى الواقية من الرصاص وحسن معاملة المواطنين.

كما تناول الاجتماع دراسة خطة تأمين الانتخابات الرئاسية وتأمين اللجان وضرورة إقامة حرم آمن أمام كل لجنة ومنع وقوف السيارات وتمشيط محيط اللجان بصفة مستمرة ووضع الحواجز الحديدية ونشر خبراء المفرقعات للكشف عن أى أجسام يشتبه بها والتعامل معها فورا.

 

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