صور.. محافظ سوهاج ومدير الأمن واللواء خالد الشاذلى يشهدون صلح بدار السلام







سوهاج محمود مقبول

شهد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج مراسم جلسة الصلح التى تمت ظهر اليوم الإثنين، بناحية قرية البلابيش المستجدة بدائرة مركز دار السلام بين عائلتى آل ايوب وآل الجلايلة، وذلك فى إطار تنفيذ مبادرة "سوهاج خالية من الثأر"، التى اطلقتها محافظة سوهاج بالتعاون مع مديرية الأمن.

حضر مراسم الصلح اللواء عمر عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، واللواء جلال أبو سحلى مساعد مدير الأمن لقطاع الشرق، واللواء خالد الشاذلى مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، والنائب جابر الطويقى، والنائب طارق رضوان أعضاء مجلس النواب عن دائرة دار السلام، والعميد منتصر عبد النعيم مدير فرع الأمن العام وعدد من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامى والمسيحى ولفيف من عمد ومشايخ وأهالى مركز دار السلام.

وبدأ الصلح بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الجيش والشرطة، وروح الشهيد الملازم أول محمد طلعت ابن سوهاج، والذى استشهد خلال العملية الشاملة بسيناء أمس، وتم استقبال وتشييع جثمانه اليوم بمسقط رأسه بساقلتة.



مدير الأمن والمحافظ ومدير المباحث أثناء الصلح مدير الأمن والمحافظ ومدير المباحث أثناء الصلح

وتوجه المحافظ بالشكر للعائلتين ولجنة المصالحات ورجال الأمن ورجال الدين وكل من ساهم فى إتمام هذا الصلح، مؤكدًا أن مركز دار السلام أصبح من أكثر المراكز على مستوى المحافظة إنجازا للمصالحات، مؤكدًا على أهمية توريث المحبة والتسامح للأجيال القادمة ونبذ التعصب والتفرغ لبناء الوطن وتحقيق الاستقرار وضمان مستقبل أفضل لابناءنا.

وأعلن عبد المنعم عن تشغيل مكتب بريد البلابيش المستجدة بالتنسيق مع منطقة بريد سوهاج لتدبير العمالة اللازمة، وكذلك إدراج إنارة 100 متر من طريق القرية فى الخطة القادمة لمركز دار السلام كهدية للعائلتين وأهالى القرية بمناسبة الصلح، حيث أن الطريق مرصوف بطول 250 متر وبعرض 5 أمتار، مشيرًا إلى أنه لا تنمية بدون أمن وأمان.

ومن جانبه، أكد اللواء عمر عبد العال مدير أمن سوهاج على حرص الأجهزة الأمنية والتنفيذية والشعبية ولجنة المصالحات بالمحافظة على التصدى الحاسم للحوادث والخصومات الثأرية وتكثيف الجهود لإنهاء تلك المصالحات حقنًا للدماء وحفاظا على الأمن العام.





أثناء أداء القسم



جانب من الحضور جانب من الحضور

ومن جانبه، قال اللواء خالد الشاذلى مدير مباحث سوهاج، إن الجهات الأمنية وبمساعدة القيادات الشعبية عزموا وبشكل قاطع على إنهاء الخصومات الثأرية فى المحافظة بشكل عام، مؤكداً فى الوقت نفسه أن الأهالى يبدون مرونة غير مسبوقة فى إنهاء الخصومات، خاصة فى ظل العلاقة الوثيقة التى بدأتها وزارة الداخلية مؤخرًا فى التعامل مع مثل تلك الملفات الهامة التى تساعد على تفشى ظاهرة العنف فى البلاد.

و أكد الشاذلى أن القيادات الأمنية بكل مستوياتها تبدى ملف الخصومات الثأرية اهتماما، خاصة وأن مثل الملفات تكون عائقًا أمام تنمية الصعيد، موضحًا أن قطار المصالحات لن يقف عند هذا الحد ولكنه سيكمل مسيرته نحو القضاء على كل الخصومات التى توجد فى سوهاج.

وأضاف الشاذلى الذى قاد عملية الصلح اليوم، أن أطراف النزاع أبدوا مرونة فى الوصول لصيغة معينة لحل القضية والعمل على إنجاز المصالحة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد العديد من المصالحات على مستوى محافظة سوهاج ، موضحًا أن ذلك يأتى تناسقًا مع توجيهات وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار الذى دائما ينادى بضرورة التقرب من المواطن والعمل على حل المشاكل والقضاء على الخصومات الثأرية.

ويذكر أن الخصومة بين العائلتين ترجع إلى عام 2013 إثر مقتل حسن محمد إبراهيم من عائلة الجلايلة واتفق الطرفان على عقد المصالحة اليوم بتقديم القودة من الأنصارى بشير أبو الوفا من عائلة آل أيوب، وقام الطرفان بأداء قسم الصلح على كتاب الله أن يكون صلحًا جديًا، ناهيًا للنزاع القائم بينهما وسط فرحة عارمة عمت جميع الحضور.