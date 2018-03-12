صور .. محافظ الغربية يستقبل وفد تجارى أندونيسى لبحث فرص الاستثمار بدول آسيا







الغربيه - محمد طارق

استقبل اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، وفد تجارى من سفارة أندونيسيا بالقاهرة بمكتبة بالديوان العام بالمحافظة، لمناقشة إقامة مؤتمر اقتصادى بمحافظة الغربية، تحت رعاية المحافظ، وبالتنسيق مع المجلس الاستشارى للتنمية بالمحافظة، ومجلس الشباب المصرى، ويهدف إلى خلق أفاق جديدة من الاستثمار مع دول جنوب شرق أسيا، وزيادة فرص التبادل التجارى بين محافظات الدلتا ودول شرق أسيا .

وناقش محافظ الغربية وبورمان رحمان المستشار التجارى الأول بالسفارة، ومحمد يوسف المستشار الاقتصادى الثانى بالسفارة، والوفد المرافق لهم، كيفية التعاون بين الجانبين، وإبراز الدور التى تقوم به محافظة الغربية، فى التنمية الاقتصادية والتجارية، وأكد محافظ الغربية على توافر مقومات إقامه مشروعات كبرى تتيح وجود استثمارات بين البلدين، حيث يوجد مساحة 34 فدان بمدينة المحلة الكبرى سوف يقام عليها منطقة صناعية.

كما صرح محافظ الغربية، أنه جارى الانتهاء من إجراءات التخصيص للظهير الصحراوى للمحافظة، والذى سيتح أيضا إقامه مشروعات زراعية وصناعية كبرى وخلق مجتمعات عمرانية جديدة، وكذا توفير فرص عمل للشباب، وخلال اللقاء أكد محافظ الغربية على ضرورة تنظيم لقاءات بين رجال الأعمال من محافظة الغربية، ورجال الاعمال الأندونسيين، والتنسيق مع شركات الغزل، وعمل زيارات لمصانع الغزل والنسيج لتبادل الخبرات.

وأكد الوفد التجارى على عمق العلاقات المصرية الأندونيسية، وعبر عن سعادته لزيارة محافظة الغربية، والتعاون البناء بينهم، وفى نهاية اللقاء أهدى الوفد لمحافظ الغربية هدية تذكارية.



اجتماع محافظ الغربية والوفد الأندونيسى



اجتماع محافظ الغربية والوفد الأندونيسى



محافظ الغربية والوفد الأندونيسى أثناء تقديم الهدية له



الوفد الأندونيسى يقدم هدية لمحافظ الغربية