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الإثنين، 12 مارس 2018 06:15 م
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صور.. محافظ الإسماعيلية يشهد إنطلاق فعاليات اليوم الأول لمهرجان سباق الهجن

الإثنين، 12 مارس 2018 04:59 م
صور.. محافظ الإسماعيلية يشهد إنطلاق فعاليات اليوم الأول لمهرجان سباق الهجن جانب من المهرجان





الإسماعيلية – جمال حراجى
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شهد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية مراسم انطلاق فعاليات اليوم الأول لدورة مهرجان الإسماعيلية الدولى السابع عشر لرياضات وسباقات الهجن لعام 2018، والتى أقيمت بمضمار السباق المخصص لها بصحراء سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد.

 

ويشارك بالمهرجان بها عدة دول عربية وأفريقية وممثلى القبائل العربية من مختلف محافظات مصر على مدى يومى 12و13 من شهر مارس الجارى، بحضور اللواء محمد على شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعقيد هشام محمد على المستشار العسكرى، وأشرف فؤاد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، والشيخ مسفر عجمى نائب رئيس الاتحاد العربى لرياضات الهجن من دولة الكويت، وعيد حمدان رئيس الاتحاد المصرى للهجن، وسلامة إبراهيم رئيس لجنة المسابقات، وسامى عبد الحليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، والشيخ سليمان الزملوط رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للهجن سابقا، وأمين الشعرواى رئيس لجنة المسابقات الأسبق، وممدوح النصيرى مدير إدارة السياحة بالمحافظة، وممثلى قطاعات ومديريات الشباب والرياضة والثقافة

 

وتضمنت مراسم حفل الافتتاح لدورة المهرجان لهذا العام تقديم مجموعة من الاستعراضات الفنية والغنائية لفرقة الإسماعيلية للسمسية، بقيادة الفنان يحيى موللر وفرقة الفيروز للدبكة من شمال سيناء، بالإضافة إلى تنظيم عدة أشواط للسباق بين الهجن المشاركة من إجمالى عدد الأشواط التى تشملها المسابقة على مدى اليومين والتى تبلغ 14 شوطا منها شوط سباق الماراثون لمسافة 15 كيلو مترا، وشوط سباق الحقائق لمسافة 5 كيلو مترات، وسباق الهجن البكارا لمسافة 3 كيلو مترات، وتربعت قبائل شمال وجنوب سيناء على المراكز الأولى والفوز بنتائج الأشواط التى تم تنظيمها فى اليوم الأول للمهرجان .

 

وأكد محافظ الإسماعيلية، خلال إعطائه إشارة بدء انطلاق المهرجان على بالغ سعادته بضيوف الإسماعيلية، ومصر من مختلف الدول الشقيقة والصديقة المشاركة فى دورة هذا العام، مشيرا إلى أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لم ولن تدخر وسعا فى دعم ومساندة هذا المهرجان، وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة حتى يخرج المهرجان بالشكل اللائق باسم مصر والإسماعيلية عالميا وإقليميا .

 

كما أعرب رؤساء الوفود واتحادات الدول المشاركة عن سعادتهم بتواجدهم على أرض مصر والإسماعيلية، موجهين رسالة إلى العالم أجمع أن مصر بلد الأمن والآمان للجميع .

 

 

محافظ الإسماعيلية يشهد إفتتاح مهرجان الهجن

محافظ الإسماعيلية يشهد افتتاح مهرجان الهجن

 

جانب من سباقات المهرجان
جانب من سباقات المهرجان

 

حشد كبير من القيادات والمشاركين بالمهرجان
حشد كبير من القيادات والمشاركين بالمهرجان

 

بداية أحد أشواط المهرجان
بداية أحد أشواط المهرجان

 

أحد المشاركين بالمهرجان
أحد المشاركين بالمهرجان

 

المحافظ والقيادات يحيون المشاركين فى المهرجان
المحافظ والقيادات يحيون المشاركين فى المهرجان

 

رقصة الدبكة السيناوية
رقصة الدبكة السيناوية

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