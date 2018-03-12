صور.. محافظ الأقصر يشارك فى ختام ورشة "تكنولوجيا الترشيح لضفاف الأنهار"







الأقصر - أحمد مرعى

شارك محمد بدر محافظ الأقصر فى ختام ورشة عمل تكنولوجيا الترشيح الطبيعى لضفاف الأنهار لإنتاج مياه الشرب RBF التى أقامتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، لمناقشة أحدث تكنولوجيا لترشيح لمياه الشرب بمشاركة عدد من الجامعات الألمانية والهيئة الألمانية للتبادل العلمى DAAD، ومكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN HABITAT، بحضور ما يزيد عن 90 من مهندسى وأساتذة الجامعات المصرية والأوروبية.

وأكد المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى أهمية الاستفادة من الأبحاث العلمية وتطبيق التكنولوجيات، التى أثبتت فعلياتها ومنها "تكنولوجيا الترشيح الطبيعى لضفاف الأنهار" المستخدمة فى العديد من دول العالم، والتعاون مع الجهات المحلية والدولية لتطوير قطاع المياه فى مصر، خاصة أنه تم اختبار هذه التقنية فى عدد من المحافظات، حيث إنها سريعة التنفيذ قليلة التكلفة مقارنة بوسائل ترشيح المياه التقليدية، وإن كانت تتطلب بيئة جيولوجية خاصة، وقد حققت نجاحا كبيرا بمحافظة المنيا، حيث تم تنفيذ 10 وحدات ترشيح طبيعى تعمل بكفاءة عالية، وسيتم تعميم التجربة فى عدد من المحافظات، وفقاً للطبيعة الجيولوجية للمناطق التى يصلح تطبيق هذه التقنية بها.

ومن جانبه أعلن المهندس محمد يحيى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر أنه وقع الاختيار على قرية الصعايدة بمركز ومدينة الزينية لتطبيق تكنولوجيا الترشيح الطبيعى لضفاف الأنهار RBF بها من خلال إنشاء 5 وحدات ترشيح تكفى لإنتاج 10 آلاف متر مكعب يومياً لتكفى احتياجات نحو 15 ألف نسمة.

ومن جانبه أكد محافظ الأقصر أهمية الاستفادة من تجارب الدول المختلفة فى تقنيات وتكنولوجيا ترشيح المياه، وتطبيقها بالمناطق الأكثر احتياجاً، وفقاً لخطة التنمية المستدامة، وتطوير البنية الأساسية بما يخدم المواطن بالدرجة الأولى.