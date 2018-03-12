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صور.. مبتهلون وعضو مجلس الشئون الإسلامية يدعمون مرضى السرطان بالأقصر

الإثنين، 12 مارس 2018 02:08 م
صور.. مبتهلون وعضو مجلس الشئون الإسلامية يدعمون مرضى السرطان بالأقصر مبتهلون وعضو مجلس الشئون الإسلامية يدعمون مرضى السرطان بالأقصر





الأقصر – أحمد مرعى
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نظم مجموعة من علماء الأزهر الشريف ورجال الابتهالات الدينية وقيادات جمعية الرضوان الخيرية، زيارة لدعم مستشفى علاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، وقدموا مجموعة من الابتهالات الدينية والخطب المميزة للمرضى داخل المستشفى خلال الزيارة.

 

وضم الوفد خلال زيارة المستشفى كل من الدكتور محمد سالم أبو عاصى عضو مجلس الشئون الإسلامية وعميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر سابقًا، والشيخ إمبابى زكى خطيب بأوقاف الأقصر، ومحمد سيد دياب عضو الطريقة الخلوتية الدومية، وأحمد قشقوش عضو منظمة اليونيسكو بمصر، والمبتهل جابر الذهبى، والسيد الحسين سليمان عضو جمعية الرضوان الخيرية بالساحة الرضوانية بالأقصر.

 

ورافق قيادات المستشفى ورؤساء الأقسام المختلفة أعضاء الوفد فى جولة على أقسام العلاج الكيماوى والعلاج الإشعاعى وغرف علاج اليوم الواحد، وتفقدوا الطابق الأول والثانى اللذان يضمان المرحلة الثانية للمستشفى وبداخلها غرف الإفاقة والإنعاش وغرف العمليات المجهزة بأحدث الأجهزة الطبية فى مصر والعالم العربى.

 

وخلال الزيارة قدم الدكتور محمد سالم أبو عاصى عضو مجلس الشئون الإسلامية وعميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر سابقًا، خطبة سريعة للمرضى حول فضيلة الابتلاء من الله ودرجات الصبر عند المؤمن بقضاء الله وقدره، فيما قدم المبتهل جابر الذهبى أناشيد دينية منها "قمر سيدنا النبى قمر – سيدنا النبى حنين" وسط تفاعل وسعادة كبيرة بين المرضى الذين أنشدوا مع الوفد خلال تقديم الابتهالات الدينية.

 

ومن جانبه عبر الدكتور محمد سالم أبو عاصى عضو مجلس الشئون الإسلامية وعميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر سابقًا، عن سعادته بالمستوى الطبى والنظافة والتجهيزات بأحدث المعدات والأجهزة الطبية لأول مستشفى فى صعيد مصر تخدم مرضى السرطان بالمجان تمامًا، مؤكدًا على أنه سيواصل زياراته للمستشفى خلال زيارة الأقصر والصعيد مستقبلًا برفقة قيادات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

 
 
 
1- عضو مجلس الشئون الإسلامية ومبتهلين يدعمون مرضى السرطان بالأقصر
عضو مجلس الشئون الإسلامية ومبتهلين يدعمون مرضى السرطان بالأقصر

2-جانب من الدعاء والابتهالات لمرضى السرطان بالاقصر
جانب من الدعاء والابتهالات لمرضى السرطان بالاقصر

3-وفد الازهر وعلماء الدين يلتقون بطفل مريض بالسرطان
وفد الازهر وعلماء الدين يلتقون بطفل مريض بالسرطان

4- قديم الابتهالات والاناشيد الدينية للمرضى بالمستشفي
تقديم الابتهالات والاناشيد الدينية للمرضى بالمستشفي

5- تفاعل الأهالى والمرضى مع الاناشيد الدينية بالمستشفي
تفاعل الأهالى والمرضى مع الاناشيد الدينية بالمستشفي

 


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