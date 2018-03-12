صور.. قومى المرأة بجنوب سيناء ينظم ندوة حول المشروعات الصغيرة بطور سيناء







جنوب سيناء – فايزة مرسال

نظم فرع المجلس القومى للمرأة بجنوب سيناء، برئاسة منى سالم مقرر الفرع، ندوة بعنوان المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بقرية الوادى، بحضور الدكتور مجدى الديب مدير الصندوق الاجتماعى بجنوب سيناء، وعادل فرحان رئيس قرية الوداى، وعدد من مشايخ القبائل وسيدات القرية.

وقالت منى سالم مقرر المجلس القومى للمرأة، إنه من أهم أهداف الندوة، هو تعريف السيدات بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وكيفية البدء بها بالإضافة إلى عدد من المشروعات المتاحة التى يمكن المرأة أن تتقدم بها، وأن من تلك المشروعات الناجحة هى تربية الماعز وإقامة الصوب الزراعية والمشغولات البدوية.

وأشارت منى سالم مقرر الفرع بجنوب سيناء، إلى أن الهدف من الندوة تعريف المرأة البدوية بكيفية الحصول على قرض حسن يساعدهن فى تكوين وتأسيس مشروع صغير، بغرض رفع الدخل ومستوى المعيشة، وذلك بالتعاون مع فرع الصندوق الاجتماعى للتنمية، مشيرة إلى الندوة حاضر خلالها الدكتور مجدى الديب مدير الصندوق الاجتماعى بجنوب سيناء.

ومن جانيه شرح الدكتور مجدى الديب مدير الصندوق، كيفية الحصول على القرض وكيفية تأسيس مشروع، مشيرا إلى أن الحكومة تقدم كافة التيسيرات والتسهيلات، من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بما يساهم فى توفير فرص عمل المرأة والشباب الدفع عجلة التنمية على أرض المحافظة.



السيدات المشاركات فى الندوة السيدات المشاركات فى الندوة