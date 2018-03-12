video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 12 مارس 2018 11:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. قومى المرأة بجنوب سيناء ينظم ندوة حول المشروعات الصغيرة بطور سيناء

الإثنين، 12 مارس 2018 08:30 م
صور.. قومى المرأة بجنوب سيناء ينظم ندوة حول المشروعات الصغيرة بطور سيناء مشايخ وعواقل اثناء الندوة





جنوب سيناء – فايزة مرسال
إضافة تعليق

نظم فرع المجلس القومى للمرأة بجنوب سيناء، برئاسة منى سالم مقرر الفرع، ندوة بعنوان المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بقرية الوادى، بحضور الدكتور مجدى الديب مدير الصندوق الاجتماعى بجنوب سيناء، وعادل فرحان رئيس قرية الوداى، وعدد من مشايخ القبائل وسيدات القرية.

وقالت منى سالم مقرر المجلس القومى للمرأة، إنه من أهم أهداف الندوة، هو تعريف السيدات بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وكيفية البدء بها بالإضافة إلى عدد من المشروعات المتاحة التى يمكن المرأة أن تتقدم بها، وأن من تلك المشروعات الناجحة هى تربية الماعز وإقامة الصوب الزراعية والمشغولات البدوية.

وأشارت منى سالم مقرر الفرع بجنوب سيناء، إلى أن الهدف من الندوة تعريف المرأة البدوية بكيفية الحصول على قرض حسن يساعدهن فى تكوين وتأسيس مشروع صغير، بغرض رفع الدخل ومستوى المعيشة، وذلك بالتعاون مع فرع الصندوق الاجتماعى للتنمية، مشيرة إلى الندوة حاضر خلالها الدكتور مجدى الديب مدير الصندوق الاجتماعى بجنوب سيناء.

ومن جانيه شرح الدكتور مجدى الديب مدير الصندوق، كيفية الحصول على القرض وكيفية تأسيس مشروع، مشيرا إلى أن الحكومة تقدم كافة التيسيرات والتسهيلات، من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بما يساهم فى توفير فرص عمل المرأة والشباب الدفع عجلة التنمية على أرض المحافظة.

 

 

 

IMG-20180312-WA0040
 
 
3
 السيدات المشاركات فى الندوة

 

IMG-20180312-WA0140
 منى سالم مقررفرع المجلس القومى لمراة بجنوب سيناء والدكتور مجدى الديب مدير الصندوق الاجتماعى 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مدرسة أبو زنيمة الثانوية بجنوب سيناء تستضيف معرض الصحافة المدرسية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظ جنوب سيناء

محافظه جنوب سيناء

خالد فوده

اخبار المجلس القومى المراة بجنوب سيناء




لا تفوتك
"القومى للفلك": الإثنين المقبل غرة شهر رجب وعدته 29 يوما

"القومى للفلك": الإثنين المقبل غرة شهر رجب وعدته 29 يوما

الأهلى يعلن رسمياً تجديد عقد أحمد فتحى لمدة موسمين

الأهلى يعلن رسمياً تجديد عقد أحمد فتحى لمدة موسمين

نيمار يسقط فى أسر "إمارة الإرهاب".. صحيفة إسبانية: النجم البرازيلى باقٍ فى سان جيرمان بأوامر تميم.. أمير قطر يعتبره"من أعمال السيادة"وملك للإمارة وليس للنادى الفرنسى.. ومعارض: هنطلع فلوس الشعب من عينك وعين أبوك

نيمار يسقط فى أسر "إمارة الإرهاب".. صحيفة إسبانية: النجم البرازيلى باقٍ فى سان جيرمان بأوامر تميم.. أمير قطر يعتبره"من أعمال السيادة"وملك للإمارة وليس للنادى الفرنسى.. ومعارض: هنطلع فلوس الشعب من عينك وعين أبوك

فى حفل توزيع جوائز iHeartRadio.. إيد شيران يحصد جائزة فنان العام بأغنية Shape Of You وتايلور سويفت أفضل فنانة.. لويس فونسى صاحب ديسباسيتو مطرب العام اللاتينى..ومصممو أزياء لبنان يسيطرون على السجادة الحمراء..صور

فى حفل توزيع جوائز iHeartRadio.. إيد شيران يحصد جائزة فنان العام بأغنية Shape Of You وتايلور سويفت أفضل فنانة.. لويس فونسى صاحب ديسباسيتو مطرب العام اللاتينى..ومصممو أزياء لبنان يسيطرون على السجادة الحمراء..صور

قبيلة الغفران تفضح جرائم تميم: الاستخبارات القطرية تعذب أبناء قبيلتنا

قبيلة الغفران تفضح جرائم تميم: الاستخبارات القطرية تعذب أبناء قبيلتنا

سبوتنيك: مطار "دوماديدوفو" فى موسكو يستقبل رحلات مصر للطيران الأحد المقبل

سبوتنيك: مطار "دوماديدوفو" فى موسكو يستقبل رحلات مصر للطيران الأحد المقبل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة