video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 12 مارس 2018 06:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.."قوس قزح" يرسم لوحة ساحرة فوق نهر "مورينو" الجليدى فى الأرجنتين

الإثنين، 12 مارس 2018 04:44 م
صور.."قوس قزح" يرسم لوحة ساحرة فوق نهر "مورينو" الجليدى فى الأرجنتين قوس قزح فوق نهر مورينو الجليدى





كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب
إضافة تعليق

فى لوحة فنية ساحرة رسمتها الطبيعة فوق نهر بيريتو مورينو الجليدى، حيث تشكل "قوس قزح" فوق قطع الثلوج الضخمة وسط توافد السياح.

ويعتبر نهر "بيريتو مورينو" الجليدى أحد أكثر الأنهار الجليدية شهرة فى العالم، وهو ضمن منتزه غلاسيه الوطنى وتعتبر كتلة بيريتو مورينو الجليدية موقع للتراث العالمى لليونسكو وظاهرة طبيعية جميلة.

ورصدت عدسة وكالة الأنباء الفرنسية، خيوط "قوس قزح" فوق الجليد بحضور المئات الذين حرصوا على التقاط صورا تذكاريه لهذه الظاهرة التى تحدث مرة كل عدة أعوام .

جانب من نهر مورينو الجليدى
جانب من نهر مورينو الجليدى

 

جبل جليدى فى نهر نهر مورينو الجليدى
جبل جليدى فى نهر نهر مورينو الجليدى

 

قطع ضخمة من الجليد
قطع ضخمة من الجليد

 

قوس قزح فوق قطع الجليد
قوس قزح فوق قطع الجليد

 

قوس قزح فوق نهر مورينو الجليدى
قوس قزح فوق نهر مورينو الجليدى

 

نهر مورينو الجليدى
نهر مورينو الجليدى

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. انشطار كتل الثلوج فى نهر "بيريتو مورينو" الجليدى بالأرجنتين

صور.. العالم هذا الصباح.. انقطاع المياه عن آلاف المنازل فى بريطانيا.. إزالة اسم ترامب من فندق ببنما بعد نزاع قضائى.. تظاهرات فى الأرجنتين تحت شعار "الهجرة ليست جريمة".. وحريق يلتهم عشرات السيارات بهندوراس

قوس قزح

لوحة ساحرة

نهر مورينو الجليدى

أخبار الأرجنتين

الأرجنتين




لا تفوتك
"القومى للفلك": الإثنين المقبل غرة شهر رجب وعدته 29 يوما

"القومى للفلك": الإثنين المقبل غرة شهر رجب وعدته 29 يوما

الأهلى يعلن رسمياً تجديد عقد أحمد فتحى لمدة موسمين

الأهلى يعلن رسمياً تجديد عقد أحمد فتحى لمدة موسمين

نيمار يسقط فى أسر "إمارة الإرهاب".. صحيفة إسبانية: النجم البرازيلى باقٍ فى سان جيرمان بأوامر تميم.. أمير قطر يعتبره"من أعمال السيادة"وملك للإمارة وليس للنادى الفرنسى.. ومعارض: هنطلع فلوس الشعب من عينك وعين أبوك

نيمار يسقط فى أسر "إمارة الإرهاب".. صحيفة إسبانية: النجم البرازيلى باقٍ فى سان جيرمان بأوامر تميم.. أمير قطر يعتبره"من أعمال السيادة"وملك للإمارة وليس للنادى الفرنسى.. ومعارض: هنطلع فلوس الشعب من عينك وعين أبوك

فى حفل توزيع جوائز iHeartRadio.. إيد شيران يحصد جائزة فنان العام بأغنية Shape Of You وتايلور سويفت أفضل فنانة.. لويس فونسى صاحب ديسباسيتو مطرب العام اللاتينى..ومصممو أزياء لبنان يسيطرون على السجادة الحمراء..صور

فى حفل توزيع جوائز iHeartRadio.. إيد شيران يحصد جائزة فنان العام بأغنية Shape Of You وتايلور سويفت أفضل فنانة.. لويس فونسى صاحب ديسباسيتو مطرب العام اللاتينى..ومصممو أزياء لبنان يسيطرون على السجادة الحمراء..صور

قبيلة الغفران تفضح جرائم تميم: الاستخبارات القطرية تعذب أبناء قبيلتنا

قبيلة الغفران تفضح جرائم تميم: الاستخبارات القطرية تعذب أبناء قبيلتنا

سبوتنيك: مطار "دوماديدوفو" فى موسكو يستقبل رحلات مصر للطيران الأحد المقبل

سبوتنيك: مطار "دوماديدوفو" فى موسكو يستقبل رحلات مصر للطيران الأحد المقبل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة