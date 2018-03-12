صور.."قوس قزح" يرسم لوحة ساحرة فوق نهر "مورينو" الجليدى فى الأرجنتين







كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

فى لوحة فنية ساحرة رسمتها الطبيعة فوق نهر بيريتو مورينو الجليدى، حيث تشكل "قوس قزح" فوق قطع الثلوج الضخمة وسط توافد السياح.

ويعتبر نهر "بيريتو مورينو" الجليدى أحد أكثر الأنهار الجليدية شهرة فى العالم، وهو ضمن منتزه غلاسيه الوطنى وتعتبر كتلة بيريتو مورينو الجليدية موقع للتراث العالمى لليونسكو وظاهرة طبيعية جميلة.

ورصدت عدسة وكالة الأنباء الفرنسية، خيوط "قوس قزح" فوق الجليد بحضور المئات الذين حرصوا على التقاط صورا تذكاريه لهذه الظاهرة التى تحدث مرة كل عدة أعوام .



جانب من نهر مورينو الجليدى



جبل جليدى فى نهر نهر مورينو الجليدى



قطع ضخمة من الجليد



قوس قزح فوق قطع الجليد



قوس قزح فوق نهر مورينو الجليدى