صور..طلاب قسم الإعلام بآداب كفر الشيخ يتعرفون على دورة العمل فى اليوم السابع







تصوير محمد فوزى

زار مجموعة من طلبة قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ اليوم مقر اليوم السابع للتعرف على دورة العمل والاطوار الصحفية والمراحل التى يمر بها الخبر بدءا من المحرر وحتى يتم نشره للقراء.

واستمع طلاب إعلام كفر الشيخ لشرح حول أحدث أساليب الإدارة المتبعة فمن قبل إدارة اليوم السابع للحفاظ على الصدارة التى وصل الموقع الإلكترونى إليها طيلة السنوات العشر التى أمتع خلالها قرائيه بالخدمة التى يقدمها.

جاءت زيارة الطلاب لمقر اليوم السابع انطلاقا من رؤية الجامعة بأهمية ربط التعليم بسوق العمل وضرورة وقوف الطلاب علي أحدث الوسائل والتقنيات في مجال دراستهم. تحت رعاية لأستاذ الدكتور ماجد القمري رئيس الجامعة.

وتهدف الزيارة التى جاءت تحت إشراف الدكتورة ريهام درويش لإكساب الطلاب المهارات العملية بالعمل الإعلامي وتأهيلهم علي كيفية التعامل المهني بسوق العمل.

واستمع الطلاب لشرح من الكاتب الصحفى دندراوى الهوارى رئيس التحرير التنفيذى باليوم السابع والزميل محمد جمعة.



























































