صور.. طلاب فنون تطبيقية دمياط يزورون ورش الأثاث للتعرف على المشروعات الصغيرة







دمياط عبده عبد البارى

نظم طلاب بكالوريوس كلية الفنون التطبيقية بجامعة دمياط زيارة ميدانية إلى إحدى ورش صناعة الأثاث، تحت أشراف كلا من الدكتورة مهدية النجار وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والدكتور محمد شومان منسق الأنشطة الطلابية وطلاب الاتحاد، وتضمنت الزيارة التعرف على المشروعات الصغيرة لكى يتمكن الخريجين الجدد من الاستفادة منهم .

وقالت الدكتورة مهدية النجار وكيل كلية الفنون التطبيقية لشئون خدمة المجتمع، إن الهدف من الزيارة تبادل الخبرات والأفكار لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للطلاب .

وأوضحت النجار، لـ"اليوم السابع"، أنها تسعى لمساعدة الطلاب لإيجاد أفكار لمشروعات لهم عند تخرجهم التى يتم دراستها ضمن مقرر ماكينات وآلات الخزف. كما تهدف لتعرف الطلاب على المراحل التى يمر بها المصنع لإنتاج منتج من بداية تحضير.

وتابعت وكيل كلية الفنون التطبيقية لشئون خدمة المجتمع: "زرنا أحد المواقع الممولة من التدريبات والخدمات كما تعرفنا على قائمة بالمشروعات الممولة وتنحصر أغلبها فى نفس الأقسام الموجودة لدينا بالكلية مثل أقسام الأثاث والنسيج وصناعة الفخار والخزف ولعب الاطفال والتصميم الصناعى والتنسيق الحضارى والزخرفة".

وأوضحت النجار، أن الخطوة المقبلة هى تنظيم زيارات تخصصية لكل قسم بالكلية لزيارة المواقع الإنتاجية والصناعية لأن هدفنا الأساسى تنشيط الطلاب الخريجين للبحث عن أفكار لعمل مشروعات خاصة بهم.

من جانبه قال محمود رجب صاحب ورشة لصناعة الأثاث، إنه تم اليوم استضافة وفدا من طلاب كلية الفنون التطبيقية من عدة أقسام مختلفة لتعريفهم بمراحل التصنيع فى مجال الأثاث .











