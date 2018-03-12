صور.. ضبط ربع طن ملوحة فاسدة فى سوهاج







سوهاج - محمود مقبول

أكد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج ضرورة تشديد أعمال مراقبة الأغذية بالأسواق بمناسبة قرب الاحتفال بأعياد شم النسيم، وملاحظة حركة الأغذية، وذلك من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم وعدم تعرضهم للإصابة بالنزلات المعوية أو التسمم من جراء تناول الأطعمة الضارة.

وعلى ضوء تلك التعليمات والتشديدات تم تشكيل فريق من إدارة مراقبة الأغذية ضم إسلام رجب صابر مراقب أول أغذية الإدارة وإيهاب أحمد صابر ومحمد عبد الحميد على ومحمود رفعت نفادى وأحمد بخيت محمد مفتشى الأغذية.

وتم المرور ومتابعة سوق الاثنين بمدينة سوهاج والكائن بشارع السوق القديم بتعليمات إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة، وتحت إشراف الدكتور جمال قريشى وكيل وزارة الصحة بسوهاج، ومتابعة الدكتور أيمن عبد المنعم محافظة سوهاج، ولاحظ فريق التفتيش قيام أحد الباعة الجائلين بافتراش الأرض وبحوزته ربع طن أسماك مملحة تحتوى على ألوان صناعية غير مصرح بإضافتها للأغذية ومتغيرة فى خواصها الطبيعة ومتهتكة النسيج وغير صالحة للاستهلاك، وتم ضبطها والعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق وتم قيد المحضر برقم 1930 لسنة 2018 جنح قسم أول سوهاج.