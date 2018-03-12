صور.. سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة: سنتدخل فى سوريا حال تقاعس مجلس الأمن

صور.. سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة: سنتدخل فى سوريا حال تقاعس مجلس الأمنالإثنين، 12 مارس 2018 06:11 م
السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة نيكى هايلى
رويترز
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حذرت نيكى هيلى سفيرة الولايات المتحدة فى الأمم المتحدة اليوم الاثنين، من أنه حال تقاعس مجلس الأمن التابع للمنظمة الدولية عن اتخاذ إجراء بشأن سوريا فإن واشنطن "ما زالت مستعدة للتحرك إذا تعين ذلك"، مثلما فعلت العام الماضى عندما أطلقت صواريخ على قاعدة جوية للحكومة السورية بسبب هجوم بالأسلحة الكيماوية أسفر عن سقوط قتلى.
وقالت أمام مجلس الأمن "هذا ليس المسار الذى نفضله، لكنه مسار أوضحنا أننا سنمضى فيه، ونحن مستعدون للمضى فيه مرة أخرى".
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