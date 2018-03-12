صور.. سعوديات تدرسن صناعة السينما فى جامعة جدة







رويترز

باتت علوم السينما فى السعودية من العلوم المهمة التى تُدرس فى جامعات المملكة، فهناك سعوديات يفضلن فنون التصوير والإخراج، وأخريات لديهن شغف شديد بالمونتاج والتأليف، لذا تهتم جامعة جدة بتدريس صناعة السينما للطلاب.

وأظهرت صور بثتها وكالة "رويترز"، عددا من الطالبات السعوديات أثناء تدريبهم على صناعة الأفلام فى جامعة جدة بالمملكة العربية السعودية، خاصة فن التصوير السينمائى.



تدريب الطالبات على فن التصوير



تدريس صناعة الأفلام فى جامعات جدة



جانب من التدريب



جانب من تدريس صناعة الأفلام فى جامعات جدة



جانب من تدريس صناعة الأفلام



دراسة فن التصوير فى جامعة جدة



سعوديات تدرسن صناعة السينما فى إحدى جامعة جدة



سعودية تدرس فن التصوير