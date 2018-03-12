صور.. رئيس وزراء اليابان يعتذر بعد تبديل وزارة المالية وثائق بيع أرض







رويترز

اعتذر رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، اليوم الاثنين، بعد إقرار وزارة المالية بتبديل وثائق تتعلق بفضيحة محاباة، مضيفا أنه يشعر بالمسؤولية.

ورُفع اسم آبى وزوجته ووزير المالية تارو آسو من الوثائق المتعلقة بقضية بيع أرض مملوكة للدولة والتى اطلعت رويترز على نسخة منها اليوم الاثنين، وقال آبى للصحفيين إنه يريد من وزير المالية الاضطلاع بمسؤوليته بتوضيح الحقائق الخاصة بالوثائق المعدلة.



رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى



رئيس وزراء اليابان يعتذر بعد الخطأ لدى وزارة المالية