صور.. رئيس وزراء اليابان يعتذر بعد تبديل وزارة المالية وثائق بيع أرض

صور.. رئيس وزراء اليابان يعتذر بعد تبديل وزارة المالية وثائق بيع أرضالإثنين، 12 مارس 2018 10:30 ص
اعتذار رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى
رويترز
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اعتذر رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، اليوم الاثنين، بعد إقرار وزارة المالية بتبديل وثائق تتعلق بفضيحة محاباة، مضيفا أنه يشعر بالمسؤولية.
ورُفع اسم آبى وزوجته ووزير المالية تارو آسو من الوثائق المتعلقة بقضية بيع أرض مملوكة للدولة والتى اطلعت رويترز على نسخة منها اليوم الاثنين، وقال آبى للصحفيين إنه يريد من وزير المالية الاضطلاع بمسؤوليته بتوضيح الحقائق الخاصة بالوثائق المعدلة.
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