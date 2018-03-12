صور.. رئيس جامعة بنها يقدم هدايا للنزيلات بدار المسنين احتفالا بعيد الأم

القليوبية نيفين طه

زار الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس جامعة بنها دارا للمسنين ببنها، وذلك فى إطار المشاركة المجتمعية لجامعة بنها وفى إطار احتفالات عيد الأم.

ورافق رئيس الجامعة خلالها زيارته لدار المسنين كل من الدكتور جمال إسماعيل نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع، والدكتورة هويدا صادق عميدة كلية التمريض، والدكتور محمد أبوسالم مدير وحدة الوافدين، والدكتور خالد عيسوى منسق عام الانشطة الطلابية.

وأكد الدكتور القاضى على أهمية رعاية المسنين الذين قدموا للوطن أبناء يخدمونه فى كافة المجالات، وقدموا تضحيات كثيرة لدفع مسيرة الوطن إلى الإمام، مشير إلى أن الامهات المصريات يعرفن بالعطاء المتواصل فى مختلف مجالات الحياة وان كثيرا منهن احتلت مواقع الريادة فى مجالات عديدة علمية وثقافية واجتماعية.

من ناحية أخرى قدم طلاب وطالبات الجامعة عددا من الفقرات الفنية منها أغنية "ست الحبايب" والإنشاد الدينية فى مدح الرسول الكريم، وقدم رئيس الجامعة عدد من الهدايا للمسنين بالدار وسط تبادل عبارات المحبة والمودة بين الجميع.