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صور.. حملة لتنظيف ساحة الكرنك قبيل ختام الأقصر عاصمة الثقافة العربية

الإثنين، 12 مارس 2018 08:49 ص
صور.. حملة لتنظيف ساحة الكرنك قبيل ختام الأقصر عاصمة الثقافة العربية





الأقصر – أحمد مرعى
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دشن مجلس مدينة الأقصر، برئاسة العميد أيمن الشريف رئيس مدينة، حملة نظافة موسعة بساحة معبد الكرنك قادتها سيدة راشد مديرة المتابعة الميدانية بمجلس مدينة الأقصر، وبمشاركة قطاع نظافة شمال، حيث استهدفت ساحة معبد الكرنك، وذلك فى إطار استعداد وزارة الثقافة لإطلاق مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية لختام احتفالات "الأقصر عاصمة للثقافة العربية لعام 2017"، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 15 حتى 18 مارس 2018م.
 
من جانبه، صرح العميد أيمن الشريف، أن حملة النظافة التى تستهدف المعالم الأثرية تهدف إلى إظهار هذه الصروح الحضارية بالمظهر اللائق والحضارى لها بعد رفع المخلفات والأتربة المتراكمة فيه، كما استهدفت أيضاً صيانة الكهرباء بالتنسيق مع شركة البصريات المسئولة عن إحلال وتجديد وصيانة للكهرباء داخل المعبد.
 
 
   مجلس مدينة الأقصر يدشن حملة لتنظيف ساحة الكرنك قبيل ختام الأقصر عاصمة الثقافة العربية
مجلس مدينة الأقصر يدشن حملة لتنظيف ساحة الكرنك قبيل ختام الأقصر عاصمة الثقافة العربية


جانب من إزالة المخلفات من ساحة معابد الكرنك
جانب من إزالة المخلفات من ساحة معابد الكرنك


مديرة المتابعة الميدانية بمجلس الأقصر تشرف على الحملة
مديرة المتابعة الميدانية بمجلس الأقصر تشرف على الحملة


جانب من تنظيف ساحة الكرنك بالأقصر
جانب من تنظيف ساحة الكرنك بالأقصر


عمال وموظفى الأقصر يواصلون تنظيف ساحة الكرنك
عمال وموظفى الأقصر يواصلون تنظيف ساحة الكرنك


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