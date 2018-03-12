صور.. حديقة الخالدين بدمياط تحولت لمأوى للكلاب الضالة







دمياط - عبده عبد البارى

يعانى أهالى محافظة دمياط من عدم وجود حدائق ومتنزهات تليق بهم بعيدا عن الحدائق العامة والمفتوحة والتى لا توفر لهم الخصوصية، ما يجبر الأسر الدمياطية على الخروج لمحافظات مثل بورسعيد والإسكندرية والقاهرة، وذلك على الرغم من وجود المصايف الشاطئية كمدن رأس البر ودمياط الجديدة.

وعلى مدار عقود طويلة حاولت محافظة دمياط تخصيص أرض على النيل مباشرة على طريق دمياط رأس البر لإنشاء حديقة الخالدين برأس البر وطرحها للإيجار لمدة 25 عاما بالمزاد العلنى لإقامة أكبر مشروع استثمارى سياحى خدمى ثقافى ترفيهى.

وتعتبر حديقة الخالدين ضمن خطة التنمية السياحية للمحافظة التى ستضيف أماكن ووسائل جديدة ترفيهية لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة .

"اليوم السابع" رصدت الحالة المزرية الموجودة عليها حاليا الحديقة والتى لا يسكنها سوى الكلاب الضالة، كما قام مجهولون بسرقة السور الحديدى للكورنيش وتحطيم البلاطات الفرعونية المقام بها أعمدة الكورنيش فضلا عن عدم وجود مرافق من مياه شرب وصرف صحى وهو ما تسبب فى إحجام المستثمرين عن دخول المزاد العلنى الذى طرحته محافظة دمياط مرتين.

يقول السيد صالح - موظف - إن الحديقة من أهم مميزاتها الموقع المميز على النيل وكذلك طريق دمياط رأس البر مما يجعل الوصول لها سهل. موضحا أنه تم إنفاق مبالغ مالية كبيرة لإعداد الحديقة من دون الاستفادة منها، كما تم طرحها فى مزاد علنى ولكن لم يتقدم لها أحد .

من جانبه قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط إن إقامة هذا المشروع يعد إنجازا كبيرا لاستغلال حديقة الخالدين برأس البر والتى تركت بدون استغلال سنوات طويلة، لافتا أن الدكتور وزير التنمية المحلية قد وافق على طرح الحديقة للإيجار بالمزاد العلنى وذلك بناء على عرض من المحافظ تشجيعا للمستثمرين وإتاحة فرص عمل كبيرة لأبناء دمياط وأكد أنه هذا المشروع سيقدم خدمات سياحية وترفيهية وثقافية وخدمية، حيث سيشمل صالات رياضية ومرسى للتجديف وكافتيريات ومطاعم ومبنى إدارى وخدمات اجتماعية وحمام سباحة ومساحات خضراء، حيث تفتقد المحافظة إلى هذه النوعية من الخدمات كما سيسهم فى انتعاش وتنمية السياحة بمصيف رأس البر. مضيفا أنه خاطب مجلس الوزراء من أجل الموافقة على طرح الحديقة لمدة 15 عاما بدلا من 3 سنوات لأن الاستثمار فيها سيكون ضخم وحتى يحقق عائد على المنتفع بها.

أما بخصوص سرقة الحديد الخاص بالكورنيش فأكد محافظ دمياط فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع" أن الشرطة ألقت القبض على شاب يقود دراجة نارية يقوم بسرقة حديد الكورنيش وتم التحفظ عليه وتحرير محضر بالواقعة.



بوابة الحديقة



اعمال حفر



محول كهربائى بجوار المدخل



تآكل الاعمدة الخرسانية



تأكل أعمدة المدخل



سوء حالة المدخل



سوء حالة الحديقة



عدم وجود أى مرافق



حالة كورنيش الحديقة



سرقة حديد الكورنيش