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صور.. ثقافة المرأة بأسوان تحتفل بعيد الأم

الإثنين، 12 مارس 2018 11:07 م
صور.. ثقافة المرأة بأسوان تحتفل بعيد الأم ثقافة المرأة بأسوان تحتفل بأعياد الأم





أسوان – عبد الله صلاح
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نظم ثقافة المرأة بفرع ثقافة أسوان مساء اليوم الاثنين، برنامج الأسبوع الثقافي للمرأة بقرية جزيرة سهيل فى إطار احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بأعياد الأم والمرأة المصرية.

قال محمد إدريس مدير عام فرع ثقافة أسوان، إن برنامج الاحتفالات تضمن محاضرة بعنوان "أثر الإدمان على قيم ومبادئ الشباب" حاضرها حسن عبد السيد مدير شئون الطلاب بكلية التربية بأسوان، وقال إن الانتماء الوجدانى للمدمن يكون لجماعة الإدمان ويكون متوحد المشاعر والعواطف معها، فتتغير مشاعره تجاه والديه وأسرته ومجتمعه وتتغير مبادئه نتيجة احتياجه للمال لشراء المخدر مما يضطر إلى السرقة وارتكاب الجرائم والأفعال القهرية وعد الالتزام الدينى.

وتضمن البرنامج أيضًا محاضرة عن "دور المرأة فى المجتمع" للشيخ مصطفى شوقى بالأوقاف، وتحدث خلالها عن أنه لا يمكن حصر الأدوار المهمة والإيجابية والفعالة للمرأة فى المجتمع، كما تضمن الاحتفال إقامة أمسية شعرية شارك فيها الشعراء عبد الباسط عبد الحميد وصلاح أبو المجد، وفى الختام قدم عرضًا فنيًا لفرقة قصر ثقافة كركر للفنون الشعبية بقيادة هشام شمس.

 

 

 

ثقافة المرأة بأسوان تحتفل بأعياد الأم والمرأة المصرية (1)
ثقافة المرأة بأسوان تحتفل بأعياد الأم والمرأة المصرية 

 

ثقافة المرأة بأسوان تحتفل بأعياد الأم والمرأة المصرية (1) (1)
ثقافة المرأة بأسوان تحتفل بأعياد الأم والمرأة المصرية 

 

ثقافة المرأة بأسوان تحتفل بأعياد الأم والمرأة المصرية (2)
ثقافة المرأة بأسوان تحتفل بأعياد الأم والمرأة المصرية 

 

ثقافة المرأة بأسوان تحتفل بأعياد الأم والمرأة المصرية (3)
ثقافة المرأة بأسوان تحتفل بأعياد الأم والمرأة المصرية 

 

ثقافة المرأة بأسوان تحتفل بأعياد الأم والمرأة المصرية (4)
ثقافة المرأة بأسوان تحتفل بأعياد الأم والمرأة المصرية 

 

 

 

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