صور.. تيلرسون يتعهد بدعم نيجيريا فى حربها ضد المسلحين







أبوجا (أ ف ب)

تعهد وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون الاثنين، تقديم "دعم أمريكى كامل" لنيجيريا فى حربها ضد بوكو حرام، منددا بعملية اختطاف تلميذات على يد التنظيم المسلح فى شمال شرق نيجيريا الشهر الماضى.

وقال تيلرسون لدى وصوله أبوجا أن "الاختطاف الأخير لـ 110 تلميذات مفجع"، وتابع أن "نيجيريا تتمتع بالدعم الأمريكى الكامل ونحن نعمل مع شركائنا حول ما يمكن أن نساعدكم به فى هذه الحرب".

ووصل تيلرسون، الذى استقبله الرئيس النيجيرى محمد بخارى، إلى نيجيريا المحطة الأخيرة فى جولته الأولى فى أفريقيا كوزير لخارجية بلاده.

وشملت الجولة أثيوبيا وجيبوتى وكينيا وتشاد منذ الأربعاء الماضى.



تيلرسون



جيفري أونياما مع تيلرسون



مؤتمر صحفى بين وزير الخارجية الأمريكى مع نظيره النيجيرى



وزير الخارجية الأمريكى فى نيجيريا



وزير الخارجية الأمريكى مع نظيره النيجيرى